https://sputnikarabic.ae/20230620/روسيا-الأولى-عالميا-ما-عدد-الدبابات-في-العالم-ومن-يملكها-1078289383.html
روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
تمثل الدبابات أقوى أسلحة الحروب البرية الحديثة، لأنها تجمع بين القدرات الهجومية والدفاعية؛ بفضل قذائفها الخارقة ودروعها الدفاعية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:23+0000
2023-06-20T09:23+0000
2023-06-20T09:23+0000
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انفوجرافيك
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وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من الدبابات، لكن بعضها فقط تمكن من إثبات كفاءته القتالية، وفي مقدمتها الدبابات الروسية بأنواعها المختلفة، التي تستخدمها عشرات الدول حول العالم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
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تمثل الدبابات أقوى أسلحة الحروب البرية الحديثة، لأنها تجمع بين القدرات الهجومية والدفاعية؛ بفضل قذائفها الخارقة ودروعها الدفاعية.
وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من الدبابات، لكن بعضها فقط تمكن من إثبات كفاءته القتالية، وفي مقدمتها الدبابات الروسية بأنواعها المختلفة، التي تستخدمها عشرات الدول حول العالم.