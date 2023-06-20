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https://sputnikarabic.ae/20230620/روسيا-الأولى-عالميا-ما-عدد-الدبابات-في-العالم-ومن-يملكها-1078289383.html
روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟
تمثل الدبابات أقوى أسلحة الحروب البرية الحديثة، لأنها تجمع بين القدرات الهجومية والدفاعية؛ بفضل قذائفها الخارقة ودروعها الدفاعية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:23+0000
2023-06-20T09:23+0000
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وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من الدبابات، لكن بعضها فقط تمكن من إثبات كفاءته القتالية، وفي مقدمتها الدبابات الروسية بأنواعها المختلفة، التي تستخدمها عشرات الدول حول العالم.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

روسيا الأولى عالميا... ما عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟

09:23 GMT 20.06.2023
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تمثل الدبابات أقوى أسلحة الحروب البرية الحديثة، لأنها تجمع بين القدرات الهجومية والدفاعية؛ بفضل قذائفها الخارقة ودروعها الدفاعية.
روسيا الأولى عالميا… ما هو عدد الدبابات في العالم ومن يملكها؟ - سبوتنيك عربي
وتتسابق دول العالم في تطوير أنواع مختلفة من الدبابات، لكن بعضها فقط تمكن من إثبات كفاءته القتالية، وفي مقدمتها الدبابات الروسية بأنواعها المختلفة، التي تستخدمها عشرات الدول حول العالم.
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