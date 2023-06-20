https://sputnikarabic.ae/20230620/سفير-أذربيجان-في-إسرائيل-علاقاتنا-مع-إيران-في-أدنى-مستوياتها-1078284601.html

سفير أذربيجان في إسرائيل: علاقاتنا مع إيران في أدنى مستوياتها

سفير أذربيجان في إسرائيل: علاقاتنا مع إيران في أدنى مستوياتها

وصف سفير أذربيجان لدى إسرائيل، مختار محمدوف، علاقات بلاده مع إيران بأنها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق". 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T05:36+0000

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وقال محمدوف، خلال مقابلة له: "يوجد لدينا علاقات تجارية وتعاون في مجال الطاقة والمواصلات مع إيران"، معربا عن أسفه من "وصول العلاقات مع إيران إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، منذ أن تم الحصول على الاستقلال"، حسب قناة "i24news" الإسرائيلية.وأكد أن "السماء هي الحدود للعلاقات بين أذربيجان وإسرائيل"، مشيرا إلى محادثات وصفها بالإيجابية بين إسرائيل وأذربيجان ستقود إلى نتائج لإقامة مشاريع مشتركة في مجال الصناعة والهايتك والزراعة.وأعلنت الحكومة الأذربيجانية، الشهر الماضي، أنها "اعتقلت 9 أفراد على صلة بإيران بتهمة التخطيط لاغتيال مسؤولين، والعمل على إسقاط النظام الحاكم في أذربيجان".وقالت وزارة الداخلية وجهاز الأمن ومكتب المدعي العام، في بيان مشترك، إن "قوات إنفاذ القانون الأذربيجانية ألقت القبض على أشخاص كانوا يعملون لصالح أجهزة استخبارات إيرانية".وأضاف البيان أنه "تم اعتقال شخص يدعى رؤوف الله آخوند زاده، ونجله مرسل و7 آخرين يعملون تحت إشرافه"، مؤكدًا أن "المجموعة كانت تخطط لقلب نظام الحكم بالقوة واغتيال شخصيات بارزة ومسؤولين كبار".وتأتي هذه الاعتقالات بعدما توترت العلاقات بين أذربيجان وإيران بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة، ووصل الخلاف إلى ذروته عندما فتحت باكو سفارة لدى إسرائيل، في مارس/ آذار الماضي.وأعلنت إيران، في الآونة الأخيرة، طرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين من البلاد، مؤكدةً أن وزارة الخارجية اعتبرت الدبلوماسيين الأذربيجانيين "أشخاصا غير مرغوب فيهم".يأتي ذلك رداعلى طرد أذربيجان، الشهر الماضي، 4 دبلوماسيين إيرانيين في أحدث مؤشر على تدهور العلاقات بين الجارتين.

https://sputnikarabic.ae/20230518/إيران-تنفي-صلتها-بتهمة-التخطيط-لاغتيال-مسؤولين-والعمل-على-إسقاط-الحكم-في-أذربيجان-1077178704.html

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