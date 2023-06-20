https://sputnikarabic.ae/20230620/سفينة-إماراتية-تحمل-2300-طن-من-المساعدات-لمتضرري-الزلزال-في-4-محافظات-سورية-صور-وفيديو-1078303224.html

سفينة إماراتية تحمل 2300 طن من المساعدات لمتضرري الزلزال في 4 محافظات سورية... صور وفيديو

سفينة إماراتية تحمل 2300 طن من المساعدات لمتضرري الزلزال في 4 محافظات سورية... صور وفيديو

بعد مضي أكثر من مئة يوم على كارثة الزلزال الذي ضرب عدد من المحافظات شمال سوريا، في 6 شباط/ فبراير الماضي، لا تزال المساعدات الإماراتية تصل تباعًا إلى سوريا... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T12:25+0000

2023-06-20T12:25+0000

2023-06-20T12:25+0000

العالم العربي

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وفي جديد المساعدات، رست، صباح اليوم، سفينة مساعدات في ميناء اللاذقية، وهي السفينة الرابعة التي تصل منذ وقوع الزلزال، لإغاثة المتضررين ودعم الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات الكارثة.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية، أن سفينة المساعدات التي وصلت اليوم تعتبرالأكبر من حيث الحمولة، منذ وقوع الزلزال وبدء ورود المساعدات الإماراتية جوًا وبحرًا، حيث تحمل السفينة على متنها نحو 2300 طن من المساعدات، منها 1662 طنًا من المواد الغذائية، 15طنًا من مواد البناء، 321 طنًا من السلل الغذائية، 41 طنًا من التمور، بالإضافة لمواد إغاثية.وكانت قد وصلت 187 طائرة مساعدات إلى مطار اللاذقية، محمّلة بشتى أنواع المساعدات الإنسانية والإغاثية من مواد غذائية وطبية ومواد لدعم القطاعات المتضررة جراء الزلزال، خاصة قطاعي الصحة والتعليم.وقال القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، عبد الحكيم النعيمي، في تصريح إعلامي نقلته "سبوتنيك": "لا تزال جهود فريق "الفارس الشهم 2" برئاسة السيد علي المنصوري، والكوادرالإنسانية لهيئة الهلال الأحمرالإماراتي، تقدم يد العون للمساعدة في التعافي من آثار الزلزال، بالتعاون مع الكوادر المميزة من منظمة الهلال الأحمرالسوري".وبين النعيمي أن السفينة التي رست اليوم في ميناء اللاذقية، هي السفينة الرابعة وتحمل على متنها نحو 2300 طن من المواد الإغاثية والإنسانية، وتعد الأكبر من ناحية الحمولة منذ وقوع الزلزال، حيث تقدّر حمولتها بحمولة 70 طائرة شحن.وأكد النعيمي أن البعثة الدبلوماسية في دمشق تسخّر جميع إمكانياتها لإنجاح عمل فريق" الفارس الشهم ٢"، في مهمته الإنسانية بالوقوف إلى جانب الشعب السوري، وتقديم يد العون له لتجاوزمحنة الزلزال.بدوره، بيّن ناصرالبداوي، من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن السفينة محمّلة بمساعدات مختلفة، منها غذائية، طبية، مواد بناء، سيتم توزيعها على المحافظات المتضررة من الزلزال، حلب، اللاذقية، حمص، وحماه، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوري.وأكد البداوي استمرار وصول المساعدات الإماراتية لمساعدة الشعب السوري لتجاوزمحنة الزلزال.من جهته، قال رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لوكالة "سبوتنيك": "تحمل سفينة المساعدات الرابعة التي تؤم ميناء اللاذقية، نحو 2300 طن من المساعدات الإنسانية لإغاثة المتضررين، ودعم القطاعات الأكثر تضررًا في المحافظة جراء الزلزال، مدللًا بقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة لجسر جوي ،حيث وصلت 187 طائرة حتى تاريخه إلى مطار اللاذقية، محملة بمساعدات مختلفة بتوجيه كريم من سمو رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد".وأعرب حبيب عن شكره لفريق الهلال الأحمرالإماراتي الموجود في اللاذقية، منذ اليوم الأول للكارثة وحتى تاريخه، والذي قام بالكثير من المبادرات الإنسانية والإغاثية المهمة، مدللًا بمبادرات أطفال مرضى السرطان، والأيتام ومبادرة "سلامة قلبك" لمعالجة أمراض القلب في مشفى الباسل لأمراض القلب، وذلك من خلال تأمين تجهيزات طبية من شبكات وغيرها للمرضى.

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