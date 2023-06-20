https://sputnikarabic.ae/20230620/سو-34-تحصل-على-حماية-من-الحرب-الإلكترونية-للاستخدام-في-منطقة-العملية-العسكرية-1078284045.html
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
حصلت قاذفات خط المواجهة الروسية من طراز سو-34 على حماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو، بما في ذلك الحماية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية الأجنبية الصنع،... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T05:08+0000
2023-06-20T05:08+0000
2023-06-20T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تعمل طائرات سو-34 أيضًا في المنطقة القريبة، على وجه الخصوص، بإلقاء القنابل الموجهة على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. لذلك، تم اتخاذ تدابير للحماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو في منطقة العملية الخاصة".ولم يحدد المصدر ما هي الإجراءات التي يتحدث عنها، لكنه أشار إلى أنها "فعالة ضد الحرب الإلكترونية للعدو".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قاذفات "سو-34" تُستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة لضرب أهداف عسكرية للعدو، بما في ذلك باستخدام القنابل الموجهة. في مايو/ أيار الماضي، قصفت سو-34 مواقع الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078283100.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
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حصلت قاذفات خط المواجهة الروسية من طراز سو-34 على حماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو، بما في ذلك الحماية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية الأجنبية الصنع، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لمصدر مطلع.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تعمل طائرات سو-34 أيضًا في المنطقة القريبة، على وجه الخصوص، بإلقاء القنابل الموجهة على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. لذلك، تم اتخاذ تدابير للحماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو في منطقة العملية الخاصة".
ولم يحدد المصدر ما هي الإجراءات التي يتحدث عنها، لكنه أشار إلى أنها "فعالة ضد الحرب الإلكترونية للعدو".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قاذفات "سو-34" تُستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة لضرب أهداف عسكرية للعدو، بما في ذلك باستخدام القنابل الموجهة. في مايو/ أيار الماضي، قصفت سو-34 مواقع الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.