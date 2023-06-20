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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/سو-34-تحصل-على-حماية-من-الحرب-الإلكترونية-للاستخدام-في-منطقة-العملية-العسكرية-1078284045.html
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
حصلت قاذفات خط المواجهة الروسية من طراز سو-34 على حماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو، بما في ذلك الحماية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية الأجنبية الصنع،... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T05:08+0000
2023-06-20T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تعمل طائرات سو-34 أيضًا في المنطقة القريبة، على وجه الخصوص، بإلقاء القنابل الموجهة على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. لذلك، تم اتخاذ تدابير للحماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو في منطقة العملية الخاصة".ولم يحدد المصدر ما هي الإجراءات التي يتحدث عنها، لكنه أشار إلى أنها "فعالة ضد الحرب الإلكترونية للعدو".وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قاذفات "سو-34" تُستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة لضرب أهداف عسكرية للعدو، بما في ذلك باستخدام القنابل الموجهة. في مايو/ أيار الماضي، قصفت سو-34 مواقع الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20230620/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-16-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1078283100.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية

05:08 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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حصلت قاذفات خط المواجهة الروسية من طراز سو-34 على حماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو، بما في ذلك الحماية ضد أنظمة الحرب الإلكترونية الأجنبية الصنع، لاستخدامها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وفقًا لمصدر مطلع.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تعمل طائرات سو-34 أيضًا في المنطقة القريبة، على وجه الخصوص، بإلقاء القنابل الموجهة على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا. لذلك، تم اتخاذ تدابير للحماية من معدات الحرب الإلكترونية للعدو في منطقة العملية الخاصة".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 16 مرة خلال اليوم الماضي
00:04 GMT
ولم يحدد المصدر ما هي الإجراءات التي يتحدث عنها، لكنه أشار إلى أنها "فعالة ضد الحرب الإلكترونية للعدو".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن قاذفات "سو-34" تُستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة لضرب أهداف عسكرية للعدو، بما في ذلك باستخدام القنابل الموجهة. في مايو/ أيار الماضي، قصفت سو-34 مواقع الانتشار المؤقت للمرتزقة الأجانب في مقاطعة خاركوف.
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