https://sputnikarabic.ae/20230620/شويغو-تم-صد-جميع-هجمات-القوات-الأوكرانية-منذ-4-يونيوعلى-عدة-محاور-عاجل-1078292641.html
شويغو يكشف الحالة التي سيتم فيها ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية
شويغو يكشف الحالة التي سيتم فيها ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية شنت، منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، 263 هجوما على مواقع القوات المسلحة الروسية على محاور يوجنو دونيتسك... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:48+0000
2023-06-20T09:48+0000
2023-06-20T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال شويغو، اليوم الثلاثاء: "تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك. وفي الوقت نفسه، يستخدم نظام كييف عددًا كبيرًا من الأسلحة الغربية وتشكيلات النخبة، التي تم تدريب أفرادها من قبل متخصصين في الناتو. وشنت القوات المسلحة الأوكرانية 263 هجوما على مواقع للقوات الروسية".وبحسب شويغو، "بفضل الأفعال الكفؤة والنزيهة لوحداتنا، تم صدهم جميعًا، ولم يحقق العدو أهدافه".وأضاف أن استخدام صواريخ "ستورم شادو" وهيمارس خارج منطقة العمليات الخاصة، سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع، وسيستلزم ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
شويغو يكشف الحالة التي سيتم فيها ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية
09:48 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 10:23 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن القوات الأوكرانية شنت، منذ 4 يونيو/ حزيران الجاري، 263 هجوما على مواقع القوات المسلحة الروسية على محاور يوجنو دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك، وتم صدها جميعها.
وقال شويغو، اليوم الثلاثاء: "تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابوروجيه ودونيتسك. وفي الوقت نفسه، يستخدم نظام كييف عددًا كبيرًا من الأسلحة الغربية وتشكيلات النخبة، التي تم تدريب أفرادها من قبل متخصصين في الناتو. وشنت القوات المسلحة الأوكرانية 263 هجوما على مواقع للقوات الروسية".
وبحسب شويغو، "بفضل الأفعال الكفؤة والنزيهة لوحداتنا، تم صدهم جميعًا، ولم يحقق العدو أهدافه".
كما أكد شويغو أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية بصواريخ هيمارس وصواريخ كروز ستورم شادو، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.
وأضاف أن استخدام صواريخ "ستورم شادو" وهيمارس خارج منطقة العمليات الخاصة، سيعني المشاركة المباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا في النزاع، وسيستلزم ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.