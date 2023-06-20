https://sputnikarabic.ae/20230620/علماء-روس-يبتكرون-عناصر-منزلية-تقاوم-حرارة-تصل-لـ900-درجة-1078289793.html
علماء روس يبتكرون عناصر منزلية تقاوم حرارة تصل لـ900 درجة
علماء روس يبتكرون عناصر منزلية تقاوم حرارة تصل لـ900 درجة
يعتقد علماء روس أنه من الممكن إنتاج أجزاء مقاومة للحرارة لهندسة الطاقة الحديثة من فولاذ رخيص الثمن، باستخدام طريقة الترسيب الكهروكيميائي. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:34+0000
2023-06-20T09:34+0000
2023-06-20T09:34+0000
مجتمع
علوم
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وفقًا للخبراء، فإن الطريقة التي يستخدمونها تجعل من الممكن ضمان مقاومة العناصر لدرجات حرارة تتراوح بين 800-900 درجة مئوية. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Energies".الحاجة إلى مواد مقاومة للحرارة عالية في الصناعات المختلفة. إن مقاومة درجات الحرارة المرتفعة على وجه الخصوص مهمة لتشغيل خلايا الوقود العالية الأداء.خلايا الوقود هي جهاز تحويل كهروكيميائي ينتج الكهرباء مباشرة عن طريق أكسدة الوقود، تعمل البطاريات العادية واالشواحن والأجهزة الكهروكيميائية الأخرى وفق مبدأ مماثل.تعتبر خلايا وقود الأكسيد الصلب أكثر خلايا الوقود الواعدة اليوم، لأنها، على عكس الأنواع الأخرى من خلايا الوقود، لا يمكنها استخدام الهيدروجين النقي فقط كوقود، ولكن أيضًا الأمونيا، وغاز التوليف، وكذلك توفير كفاءة عالية، نحو 70%. في الوقت نفسه، تعمل في درجات حرارة عالية (700-1000 درجة مئوية)، وبالتالي فهي مصنوعة فقط من مواد ذات مقاومة عالية للحرارة.اتخذ الباحثون طريقة الطلاء الكهروكيميائي كأساس، والتي تتمثل في أن طلاء طبقة رقيقة من معدن على منتج معدني آخر. عند اختيار الكواشف وعينات الصلب، وجد المتخصصون وصفة إنتاج تصل فيها مقاومة الحرارة إلى 800-900 درجة مئوية. في الوقت نفسه، تتميز الطلاءات بمقاومة كهربائية منخفضة، ما يجعل من الممكن زيادة أداء خلية الوقود.يمكن أن توفر هذه الطريقة عمر خدمة خلايا وقود الأكسيد الصلب يصل إلى 100 ألف ساعة. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام النتيجة التي تم الحصول عليها لإنشاء مواد وتقنيات جديدة في مجالات الطاقة والطيران والهندسة الميكانيكية وغيرها من الصناعات، التي تتطلب مقاومة خاصة عند درجات حرارة عالية.
https://sputnikarabic.ae/20230619/علماء-روس-يكتشفون-مضادا-حيويا-جديدا-1078247880.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
علماء روس يبتكرون عناصر منزلية تقاوم حرارة تصل لـ900 درجة
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يعتقد علماء روس أنه من الممكن إنتاج أجزاء مقاومة للحرارة لهندسة الطاقة الحديثة من فولاذ رخيص الثمن، باستخدام طريقة الترسيب الكهروكيميائي.
وفقًا للخبراء، فإن الطريقة التي يستخدمونها تجعل من الممكن ضمان مقاومة العناصر لدرجات حرارة تتراوح بين 800-900 درجة مئوية. نُشرت نتائج الدراسة في مجلة "Energies".
الحاجة إلى مواد مقاومة للحرارة عالية في الصناعات المختلفة. إن مقاومة درجات الحرارة المرتفعة على وجه الخصوص مهمة لتشغيل خلايا الوقود العالية الأداء.
خلايا الوقود هي جهاز تحويل كهروكيميائي ينتج الكهرباء مباشرة عن طريق أكسدة الوقود، تعمل البطاريات العادية واالشواحن والأجهزة الكهروكيميائية الأخرى وفق مبدأ مماثل.
تعتبر خلايا وقود الأكسيد الصلب أكثر خلايا الوقود الواعدة اليوم، لأنها، على عكس الأنواع الأخرى من خلايا الوقود، لا يمكنها استخدام الهيدروجين النقي فقط كوقود، ولكن أيضًا الأمونيا، وغاز التوليف، وكذلك توفير كفاءة عالية، نحو 70%. في الوقت نفسه، تعمل في درجات حرارة عالية (700-1000 درجة مئوية)، وبالتالي فهي مصنوعة فقط من مواد ذات مقاومة عالية للحرارة.
اتخذ الباحثون طريقة الطلاء الكهروكيميائي كأساس، والتي تتمثل في أن طلاء طبقة رقيقة من معدن على منتج معدني آخر. عند اختيار الكواشف وعينات الصلب، وجد المتخصصون وصفة إنتاج تصل فيها مقاومة الحرارة إلى 800-900 درجة مئوية. في الوقت نفسه، تتميز الطلاءات بمقاومة كهربائية منخفضة، ما يجعل من الممكن زيادة أداء خلية الوقود.
يمكن أن توفر هذه الطريقة عمر خدمة خلايا وقود الأكسيد الصلب يصل إلى 100 ألف ساعة. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام النتيجة التي تم الحصول عليها لإنشاء مواد وتقنيات جديدة في مجالات الطاقة
والطيران والهندسة الميكانيكية وغيرها من الصناعات، التي تتطلب مقاومة خاصة عند درجات حرارة عالية.