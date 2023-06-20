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https://sputnikarabic.ae/20230620/علماء-يطورون-مجهرا-بحجم-الشعرة-صور-1078311389.html
علماء يطورون مجهرا "بحجم الشعرة"... صور
علماء يطورون مجهرا "بحجم الشعرة"... صور
أدرك العلماء أنه من أجل التحقق من نشاط الهياكل العصبية بالإضافة إلى تفاعل الخلايا العصبية، يلزم استخدام تقنيات طفيفة للتوغل توفر صورًا من أنسجة الدماغ العميقة... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T14:43+0000
2023-06-20T14:43+0000
مجتمع
علوم
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ويعد المجهر الداخلي الجديد فائق الصغر، الذي طوره فريق دولي بمشاركة معهد "لايبنيز" الألماني للتقنيات الضوئية، بملاحظات متعمقة لطيفة للغاية ويوفر إمكانية فحص مناطق الدماغ بتفاصيل كبيرة ودراسة بداية وتطور الحالات الشديدة لأمراض الخلايا العصبية.من المتوقع أن تساعد الأداة علماء الأعصاب في تحديد استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الحالات المعقدة، حسب ما نقلته مجلة "ميديكال إكسبرس" عن الباحثين.لا تزال الأمراض العصبية مثل التوحد والصرع والزهايمر ومرض باركنسون غير مفهومة جيدًا، لذلك فإن الوقاية من هذه الأمراض أو علاجها أو التخفيف من حدتها تشكل تحديًا كبيرًا.ويبحث علماء الأعصاب في هذه الحالات في نماذج حيوانية صغيرة ويستغلون تقنيات التنظير الداخلي طفيفة التوغل لدراسة هياكل الدماغ العميقة.تحقيقًا لهذه الغاية، يعمل العلماء في معهد "لايبنيز"، جنبًا إلى جنب مع فريق الضوئيات المعقدة من معهد الأدوات العلمية التابع لأكاديمية العلوم التشيكية في برنو على رواية النهج القائم على الألياف.منظار الشعر الرقيق والصغيربقطر 110 ميكرومتر فقط، يكون المنظار الداخلي نحيفًا مثل شعرة الإنسان، مما يتيح الحصول على صور بعمق غير مسبوق للأنسجة وعلى المستوى تحت الخلوي، هذا لا يسمح فقط بالبحث في هياكل الدماغ العميقة والتي كان من الصعب الوصول إليها سابقًا، ولكن أيضًا لدراسة الاتصال العصبي ونشاط الإشارات للخلايا العصبية الفردية في الدماغ بدقة.وأوضح البروفيسور الدكتور توماش زيمار، رئيس قسم أبحاث الألياف وبحوث التكنولوجيا في "لابنيز" أنه "يوجد في قلب نظام التنظير الداخلي ألياف زجاجية ضوئية فائقة الرقة تعمل كمسبار، وباستخدام التصوير المجسم الرقمي يمكننا استخدامه لتصوير الخلايا والأوعية الدموية الفردية بدقة عالية وخالية من التشويه".وبهذه الطريقة، يكون النسيج الذي يتم تصويره أقل إجهادًا وتلفًا من خلال إدخال المنظار الداخلي في الأنسجة مقارنة باستخدام المجسات التقليدية ذات النهايات العارية.
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علوم
علوم

علماء يطورون مجهرا "بحجم الشعرة"... صور

14:43 GMT 20.06.2023
© Fotolia / Photokanok_1984 / مجهر
مجهر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Fotolia / Photokanok_1984 /
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أدرك العلماء أنه من أجل التحقق من نشاط الهياكل العصبية بالإضافة إلى تفاعل الخلايا العصبية، يلزم استخدام تقنيات طفيفة للتوغل توفر صورًا من أنسجة الدماغ العميقة الحساسة.
ويعد المجهر الداخلي الجديد فائق الصغر، الذي طوره فريق دولي بمشاركة معهد "لايبنيز" الألماني للتقنيات الضوئية، بملاحظات متعمقة لطيفة للغاية ويوفر إمكانية فحص مناطق الدماغ بتفاصيل كبيرة ودراسة بداية وتطور الحالات الشديدة لأمراض الخلايا العصبية.
من المتوقع أن تساعد الأداة علماء الأعصاب في تحديد استراتيجيات جديدة لمكافحة هذه الحالات المعقدة، حسب ما نقلته مجلة "ميديكال إكسبرس" عن الباحثين.
لا تزال الأمراض العصبية مثل التوحد والصرع والزهايمر ومرض باركنسون غير مفهومة جيدًا، لذلك فإن الوقاية من هذه الأمراض أو علاجها أو التخفيف من حدتها تشكل تحديًا كبيرًا.
من أجل فهم أسباب وأصول هذه الأمراض بشكل أفضل، ولتطوير العلاجات المخصصة ومراقبتها، من المهم فك ودراسة كيف تتصرف الخلايا العصبية المصابة، والتي توجد بشكل متكرر في هياكل عميقة جدًا من الدماغ، وداخل الجسم.
ويبحث علماء الأعصاب في هذه الحالات في نماذج حيوانية صغيرة ويستغلون تقنيات التنظير الداخلي طفيفة التوغل لدراسة هياكل الدماغ العميقة.
تحقيقًا لهذه الغاية، يعمل العلماء في معهد "لايبنيز"، جنبًا إلى جنب مع فريق الضوئيات المعقدة من معهد الأدوات العلمية التابع لأكاديمية العلوم التشيكية في برنو على رواية النهج القائم على الألياف.
منظار الشعر الرقيق والصغير
بقطر 110 ميكرومتر فقط، يكون المنظار الداخلي نحيفًا مثل شعرة الإنسان، مما يتيح الحصول على صور بعمق غير مسبوق للأنسجة وعلى المستوى تحت الخلوي، هذا لا يسمح فقط بالبحث في هياكل الدماغ العميقة والتي كان من الصعب الوصول إليها سابقًا، ولكن أيضًا لدراسة الاتصال العصبي ونشاط الإشارات للخلايا العصبية الفردية في الدماغ بدقة.
وأوضح البروفيسور الدكتور توماش زيمار، رئيس قسم أبحاث الألياف وبحوث التكنولوجيا في "لابنيز" أنه "يوجد في قلب نظام التنظير الداخلي ألياف زجاجية ضوئية فائقة الرقة تعمل كمسبار، وباستخدام التصوير المجسم الرقمي يمكننا استخدامه لتصوير الخلايا والأوعية الدموية الفردية بدقة عالية وخالية من التشويه".

واستغل الباحثون أيضًا نوعًا جديدًا من مسبار الألياف، وهو ما يسمى بمسبار الرؤية الجانبية، والذي يسمح بمراقبة النسيج العمودي على محور الألياف.

وبهذه الطريقة، يكون النسيج الذي يتم تصويره أقل إجهادًا وتلفًا من خلال إدخال المنظار الداخلي في الأنسجة مقارنة باستخدام المجسات التقليدية ذات النهايات العارية.
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