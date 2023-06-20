https://sputnikarabic.ae/20230620/علماء-يكتشفون-مادة-جديدة-بخصائص-غير-مألوفة-فيديو-وصور-1078307414.html

علماء يكتشفون مادة جديدة بخصائص "غير مألوفة"... فيديو وصور

علماء يكتشفون مادة جديدة بخصائص "غير مألوفة"... فيديو وصور

اكتشف العلماء مادة غريبة وفريدة من نوعها، وهي عازل بوزوني (البوزون جسيم ذري) وهو مادة جديدة، وفي الواقع حالة جديدة تمامًا للمادة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T12:47+0000

2023-06-20T12:47+0000

2023-06-20T12:47+0000

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وتعتبر هذه المادة المسماة "مواري" (moiré) شبكة متكونة من طبقة من ديسيلينيد التنجستن وطبقة من ثاني كبريتيد التنجستن، موضوعة فوق بعضها البعض ولكن دون محاذاة تامة.وقال القائمون على البحث المنشور في مجلة "ساينس": "لفهم ما يميز المادة، علينا أن نفهم ما هي البوزونات والفرميونات، على المستوى الكمي، يتم تجميع الجسيمات في نوعين رئيسيين: البوزونات (حاملات القوة مثل الفوتونات) التي يمكن أن تشترك في نفس الحالة الكمومية، والفرميونات (جسيمات المادة مثل الإلكترونات)، والتي لا تستطيع ذلك، عادةً ما يكون التعامل مع الفرميونات أسهل".ويقول عالم فيزياء المادة المكثفة، تشينهاو جين، من جامعة سانتا باربرا: "تقليديًا، بذل الناس معظم جهودهم لفهم ما يحدث عندما تضع العديد من الفرميونات معًا، الدافع الرئيسي لعملنا هو أننا صنعنا مادة جديدة من البوزونات المتفاعلة".وباستخدام تقنية تعتمد على الضوء تسمى التحليل الطيفي للمضخة، ابتكر الباحثون وفحصوا سلوكيات الإكسيتونات في نظامهم - الإلكترونات من ثاني كبريتيد التنجستن والثقوب من ديسيلينيد التنجستن.كما يقول الفيزيائي ريتشين شيونغ، من جامعة كاليفورنيا: "ما حدث هنا هو أننا اكتشفنا العلاقة التي دفعت البوزونات إلى حالة عالية الترتيب".ويعتقد الفريق أن نهجهم يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المزيد من المواد البوزونية في المستقبل، وطريقة محسنة لجميع العلماء لدراسة البوزونات في سيناريوهات حقيقية بدلاً من الأنظمة الاصطناعية.وأضافت الفريق: "إذا كانت المادة المكتشفة حديثًا لن تجد استخدامًا فوريًا وعمليًا، فقد تعتقد أنها ليست بهذه الأهمية، لكن هذه الإبداعات الجديدة الغريبة تساعد العلماء على فهم كيفية وضع الكون من حولنا معًا".

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