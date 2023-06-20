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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
ينطلق "غرابان" من المدرج لتنفيذ مهمة أخرى للمرة الثانية اليوم، بشكل متزامن في ثانية واحدة. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T06:43+0000
2023-06-20T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تحلق طائرات "سو-25"، التي يطلق عليها أيضا "غراتش" (الغراب) عند أدنى ارتفاع لها - 20 مترًا، بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، يحلق الطيارون حول التضاريس. بالنظر إلى اللقطات من كاميرات الحركة، يبدو أن أجنحة وبدن الطائرة سو-25 تحلق على بعد بضعة سنتيمترات من قمم الأشجار.يحلق كل زوجان فوق قمم الأشجار، وفوق مجاري الأنهار، والغابات، وتبتعد عن منطقة تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة للعدو، بأقصى سرعة.يساعد الطيارون المشاة ويشنون غارات على تكدس معدات العدو بشكل فعال.أصبحت عبارة "وصل غرابان" شائعة على الجبهة، دائما يعمل زوجان من "غراتش" مع بعضهما البعض. مثل هذه التكتيكات تجعل من الممكن زيادة قوة النيران بشكل كبير وإنقاذ المركبات، والأهم من ذلك، حياة وصحة الأطقم، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.هذا يعني أن "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو مرارًا وتكرارًا وليلاً ونهارًا وفي أي طقس.
https://sputnikarabic.ae/20230620/سو-34-تحصل-على-حماية-من-الحرب-الإلكترونية-للاستخدام-في-منطقة-العملية-العسكرية-1078284045.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو

06:43 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
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ينطلق "غرابان" من المدرج لتنفيذ مهمة أخرى للمرة الثانية اليوم، بشكل متزامن في ثانية واحدة.
تحلق طائرات "سو-25"، التي يطلق عليها أيضا "غراتش" (الغراب) عند أدنى ارتفاع لها - 20 مترًا، بسرعة 700 كيلومتر في الساعة، يحلق الطيارون حول التضاريس. بالنظر إلى اللقطات من كاميرات الحركة، يبدو أن أجنحة وبدن الطائرة سو-25 تحلق على بعد بضعة سنتيمترات من قمم الأشجار.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"سو-34" تحصل على حماية من الحرب الإلكترونية للاستخدام في منطقة العملية العسكرية
05:08 GMT
يحلق كل زوجان فوق قمم الأشجار، وفوق مجاري الأنهار، والغابات، وتبتعد عن منطقة تدمير أنظمة الدفاع الجوي المحمولة للعدو، بأقصى سرعة.
يساعد الطيارون المشاة ويشنون غارات على تكدس معدات العدو بشكل فعال.
أصبحت عبارة "وصل غرابان" شائعة على الجبهة، دائما يعمل زوجان من "غراتش" مع بعضهما البعض. مثل هذه التكتيكات تجعل من الممكن زيادة قوة النيران بشكل كبير وإنقاذ المركبات، والأهم من ذلك، حياة وصحة الأطقم، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية.
هذا يعني أن "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو مرارًا وتكرارًا وليلاً ونهارًا وفي أي طقس.
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