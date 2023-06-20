عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غراد-الروسية-تدمر-موقع-تمركز-العدو-في-منطقة-بيلوغوروفكا-1078285989.html
"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا
"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا
ضرب طاقم راجمة "غراد" تكدس القوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T07:33+0000
2023-06-20T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067402743_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_652e8bdd181f7a57b85d48b6ecf5d660.jpg
وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "نحن في دفاع نشط، ونُعيق تقدم عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول بشكل دوري اختراق دفاعاتنا. مهمتنا هي تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية، والقوى العاملة، وكذلك إيقاف عمل دوريات الجيش الأوكراني وإيصال الذخيرة".يتم تصحيح الضربة باستخدام طائرة مسيرة. وأوضح الجندي أن المتطوعين الذين يشاركون العمليات العسكرية منذ نحو عام، يعملون ضمن طاقم الراجمات.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067402743_145:0:2368:1667_1920x0_80_0_0_33f749f32345d4b26ded1e720c810e9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا

07:33 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية "فوستوك 2022" في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022
منظومة إطلاق الصواريخ المتعددة غراد خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry/Vadim Savitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ضرب طاقم راجمة "غراد" تكدس القوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "نحن في دفاع نشط، ونُعيق تقدم عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول بشكل دوري اختراق دفاعاتنا. مهمتنا هي تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية، والقوى العاملة، وكذلك إيقاف عمل دوريات الجيش الأوكراني وإيصال الذخيرة".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
06:43 GMT
يتم تصحيح الضربة باستخدام طائرة مسيرة. وأوضح الجندي أن المتطوعين الذين يشاركون العمليات العسكرية منذ نحو عام، يعملون ضمن طاقم الراجمات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:20 GMTАртиллерист вооруженных сил РФ подготавливает снаряд для гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:09 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع17 يونيو, 09:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала