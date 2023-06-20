https://sputnikarabic.ae/20230620/غراد-الروسية-تدمر-موقع-تمركز-العدو-في-منطقة-بيلوغوروفكا-1078285989.html
"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا
"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا
ضرب طاقم راجمة "غراد" تكدس القوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T07:33+0000
2023-06-20T07:33+0000
2023-06-20T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "نحن في دفاع نشط، ونُعيق تقدم عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول بشكل دوري اختراق دفاعاتنا. مهمتنا هي تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية، والقوى العاملة، وكذلك إيقاف عمل دوريات الجيش الأوكراني وإيصال الذخيرة".يتم تصحيح الضربة باستخدام طائرة مسيرة. وأوضح الجندي أن المتطوعين الذين يشاركون العمليات العسكرية منذ نحو عام، يعملون ضمن طاقم الراجمات.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكا
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ضرب طاقم راجمة "غراد" تكدس القوات الأوكرانية في منطقة بيلوغوروفكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال جندي روسي لوكالة "سبوتنيك": "نحن في دفاع نشط، ونُعيق تقدم عسكريي القوات المسلحة الأوكرانية، التي تحاول بشكل دوري اختراق دفاعاتنا. مهمتنا هي تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية، والقوى العاملة، وكذلك إيقاف عمل دوريات الجيش الأوكراني وإيصال الذخيرة".
يتم تصحيح الضربة باستخدام طائرة مسيرة. وأوضح الجندي أن المتطوعين الذين يشاركون العمليات العسكرية منذ نحو عام، يعملون ضمن طاقم الراجمات.