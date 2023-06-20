https://sputnikarabic.ae/20230620/قطر-توقع-اتفاقية-مع-الصين-لتوريد-4-ملايين-طن-من-الغاز-المسال-سنويا---1078293751.html
قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا
قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا
وقعت شركة الطاقة القطرية "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الجانب الصيني لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T11:12+0000
2023-06-20T11:12+0000
2023-06-20T11:12+0000
اقتصاد
العالم العربي
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، خبرًا أكد بأن "قطر للطاقة وقعت اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا".وتعد الحصة جزءًا من خط إنتاج واحد في المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إيران-تسعى-إلى-إنشاء-مركز-للغاز-في-الخليج-العربي-بمشاركة-روسيا-وتركمانستان-وقطر-1077828323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, العالم العربي
قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا
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وقعت شركة الطاقة القطرية "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الجانب الصيني لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، خبرًا أكد بأن "قطر للطاقة وقعت اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا".
ويعتبر هذا العقد هو ثاني عقد طويل الأجل توقعه قطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، إذ أبرمت "قطر للطاقة" اتفاقية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما.
وكانت شركة "قطر للطاقة" قد وقعت، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية شراكة تحوّل بموجبها حصة 5% لمؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك"، في جزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز في قطر.
وتعد الحصة جزءًا من خط إنتاج واحد في المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.