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قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا
قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا
وقعت شركة الطاقة القطرية "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الجانب الصيني لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T11:12+0000
2023-06-20T11:12+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، خبرًا أكد بأن "قطر للطاقة وقعت اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا".وتعد الحصة جزءًا من خط إنتاج واحد في المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.
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اقتصاد, العالم العربي
اقتصاد, العالم العربي

قطر توقع اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن من الغاز المسال سنويا

11:12 GMT 20.06.2023
© AP Photo / Maneesh Bakshiرصيف تابع لشركة قطر للغاز الطبيعي المسال في الدوحة
رصيف تابع لشركة قطر للغاز الطبيعي المسال في الدوحة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Maneesh Bakshi
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وقعت شركة الطاقة القطرية "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع الجانب الصيني لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لمدة 27 عاما.
القاهرة - سبوتنيك. ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، خبرًا أكد بأن "قطر للطاقة وقعت اتفاقية مدتها 27 عاما لتزويد مؤسسة البترول الوطنية الصينية بأربعة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا".

ويعتبر هذا العقد هو ثاني عقد طويل الأجل توقعه قطر لتزويد الصين بالغاز الطبيعي المسال، إذ أبرمت "قطر للطاقة" اتفاقية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك" لتوريد 4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا ولمدة 27 عاما.

صورة صدرت يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2019 من قبل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشاحنة تحمل اسطوانة تحتوي على غاز سداسي فلوريد اليورانيوم لغرض ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
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وكانت شركة "قطر للطاقة" قد وقعت، في أبريل/ نيسان الماضي، اتفاقية شراكة تحوّل بموجبها حصة 5% لمؤسسة الصين للبتروكيماويات "سينوبك"، في جزء من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز في قطر.

وتعد الحصة جزءًا من خط إنتاج واحد في المشروع بطاقة إنتاجية تبلغ 8 ملايين طن سنويا، مع المحافظة على حصص الشركاء الآخرين دون تغيير.
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