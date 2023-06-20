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https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-الغرب-مهووس-بالحفاظ-على-الهيمنة-والثقة-العمياء-بأنه-محق-1078293389.html
لافروف: الغرب مهووس بالحفاظ على الهيمنة والثقة العمياء بأنه محق
لافروف: الغرب مهووس بالحفاظ على الهيمنة والثقة العمياء بأنه محق
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الغربية مهووسة بالحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية، وأن لديها ثقة عمياء بأنها على حق. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T10:37+0000
2023-06-20T10:37+0000
روسيا
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مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث للصحفيين عقب لقاء رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "الغرب مهووس بقناعة بأنه على حق، ولا نقاش في ذلك، بمعنى آخر، الغرب مهووس بالحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، وتطبيق قواعده الخاصة وإدامتها، تلك التي تقوض القانون الدولي ويتم صياغتها وفقًا لمبدأ "عندما يناسبني - سيكون أبيض، عندما لا يكون مربحًا بالنسبة لي - سيكون أسودًا".وأضاف بأن هذا الاتجاه يتجلى في مختلف مجالات الحياة الدولية، بما في ذلك "موقف الغرب من أنشطة مؤسسات التكامل في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد بدؤوا مباحثاتهم في مينسك ضمن إطار ضيق، وتضمّن جدول أعمال الاجتماع بحث أوضاع وآفاق تطور الوضع الدولي والإقليمي، فضلًا عن تأثيره على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.كما سيتم النظر بالتفصيل في موضوع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول، هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. ومن المقرر أن تترأس بيلاروسيا المنظمة خلال العام الحالي، حيث تخطط مينسك خلال ذلك لإجراء عدد من الفعاليات، من بينها مناورات لقوات الرد السريع، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.أما منظمة شنغهاي للتعاون، فهي منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/لافروف-يحضر-اجتماع-مجلس-وزراء-خارجية-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-في-مينسك-1078283918.html
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لافروف: الغرب مهووس بالحفاظ على الهيمنة والثقة العمياء بأنه محق

10:37 GMT 20.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، بأن الدول الغربية مهووسة بالحفاظ على هيمنتها على الساحة الدولية، وأن لديها ثقة عمياء بأنها على حق.
مينسك - سبوتنيك. وقال لافروف، في حديث للصحفيين عقب لقاء رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مع الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "الغرب مهووس بقناعة بأنه على حق، ولا نقاش في ذلك، بمعنى آخر، الغرب مهووس بالحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، وتطبيق قواعده الخاصة وإدامتها، تلك التي تقوض القانون الدولي ويتم صياغتها وفقًا لمبدأ "عندما يناسبني - سيكون أبيض، عندما لا يكون مربحًا بالنسبة لي - سيكون أسودًا".
وأضاف بأن هذا الاتجاه يتجلى في مختلف مجالات الحياة الدولية، بما في ذلك "موقف الغرب من أنشطة مؤسسات التكامل في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
لافروف يحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي في مينسك
04:36 GMT
وكان وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قد بدؤوا مباحثاتهم في مينسك ضمن إطار ضيق، وتضمّن جدول أعمال الاجتماع بحث أوضاع وآفاق تطور الوضع الدولي والإقليمي، فضلًا عن تأثيره على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.
كما سيتم النظر بالتفصيل في موضوع التعاون بين منظمة معاهدة الأمن الجماعي والمنظمات الدولية الأخرى، ولا سيما الأمم المتحدة ورابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون.
وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي ست دول، هي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان. ومن المقرر أن تترأس بيلاروسيا المنظمة خلال العام الحالي، حيث تخطط مينسك خلال ذلك لإجراء عدد من الفعاليات، من بينها مناورات لقوات الرد السريع، التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.
أما منظمة شنغهاي للتعاون، فهي منظمة دولية أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان. وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارًا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة. وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروسيا التي تعتبر حاليًا مراقبًا في المنظمة.
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