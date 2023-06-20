https://sputnikarabic.ae/20230620/ماذا-قدم-مؤتمر-المانحين-لتخفيف-الأزمة-الإنسانية-في-السودان-1078310222.html

ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان

ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان

تعهد المانحون في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T14:49+0000

2023-06-20T14:49+0000

2023-06-20T14:49+0000

راديو

مساحة حرة

أخبار السودان اليوم

اتفاق السودان

المجلس السيادي في السودان

مصر

أخبار مصر الآن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/14/1078310016_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_aba3397fb8e759f2d02e3c89b3c549d3.png

ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية بالسودان ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية بالسودان

وعقد مؤتمرالمانحين للسودان رفيع المستوى 2023، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وتم تنظيم المؤتمر في منتصف هدنة لمدة ثلاثة أيام أعادت الهدوء إلى العاصمة الخرطوم.وفي كلمته خلال الاجتماع، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من استهداف العاملين في المجال الإنساني، داعيا أطراف الصراع وحكومات الدول المجاورة للسودان إلى حماية المدنيين، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة لضمان توفير الدعم للشعب السوداني، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، إن "الوضع في السودان كارثي ومتردي ويستلزم ميزانيات كبيرة، تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار"، مضيفا أن ما أعلن عنه اجتماع المانحين من مساعدات مالية لن يكفي لإغاثة السودانيين، وأن هذه المساعدات سوف تضمد الجراح فقط، حيث أن أكثر من 75% من المستشفيات تعيش وضعا كارثيا، كما أن عمليات الهدن ووقف إطلاق النار لا يتم احترامها من طرفي الصراع.وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، إن "تأثير الأزمة السودانية امتد إلى دول الجوار، ومن الطبيعي أن تكون هناك تحركات دولية من أجل حل هذه الأزمة، بالرغم من عدم وضوح أي مسار لإنهائها أو وساطة حقيقية تستطيع حقن دماء الأبرياء".وبين الجمل، أن هناك استهدافا للمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، الأمر الذي يؤدي لعرقلة وصول المساعدات للمتضررين، وأشار إلى أن هناك محاولات خجولة من الدول الكبرى من أجل الضغط على الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية، إلا أنها باءت بالفشل، حيث ترغب هذه الدول في إطالة أمد الصراع.للمزيد تابعوا برنامج" مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت

مصر

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, аудио