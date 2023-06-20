https://sputnikarabic.ae/20230620/ماذا-قدم-مؤتمر-المانحين-لتخفيف-الأزمة-الإنسانية-في-السودان-1078310222.html
ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان
ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان
تعهد المانحون في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T14:49+0000
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ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية بالسودان
ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية بالسودان
وعقد مؤتمرالمانحين للسودان رفيع المستوى 2023، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وتم تنظيم المؤتمر في منتصف هدنة لمدة ثلاثة أيام أعادت الهدوء إلى العاصمة الخرطوم.وفي كلمته خلال الاجتماع، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من استهداف العاملين في المجال الإنساني، داعيا أطراف الصراع وحكومات الدول المجاورة للسودان إلى حماية المدنيين، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة لضمان توفير الدعم للشعب السوداني، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، إن "الوضع في السودان كارثي ومتردي ويستلزم ميزانيات كبيرة، تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار"، مضيفا أن ما أعلن عنه اجتماع المانحين من مساعدات مالية لن يكفي لإغاثة السودانيين، وأن هذه المساعدات سوف تضمد الجراح فقط، حيث أن أكثر من 75% من المستشفيات تعيش وضعا كارثيا، كما أن عمليات الهدن ووقف إطلاق النار لا يتم احترامها من طرفي الصراع.وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، إن "تأثير الأزمة السودانية امتد إلى دول الجوار، ومن الطبيعي أن تكون هناك تحركات دولية من أجل حل هذه الأزمة، بالرغم من عدم وضوح أي مسار لإنهائها أو وساطة حقيقية تستطيع حقن دماء الأبرياء".وبين الجمل، أن هناك استهدافا للمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، الأمر الذي يؤدي لعرقلة وصول المساعدات للمتضررين، وأشار إلى أن هناك محاولات خجولة من الدول الكبرى من أجل الضغط على الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية، إلا أنها باءت بالفشل، حيث ترغب هذه الدول في إطالة أمد الصراع.للمزيد تابعوا برنامج" مساحة حرة"إعداد وتقديم: دعاء ثابت
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مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, аудио
مساحة حرة, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, منظمة الأمم المتحدة, аудио
ماذا قدم مؤتمر المانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في السودان
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تعهد المانحون في مؤتمر جنيف للاستجابة الطارئة للأزمة في السودان بتقديم مساعدات إنسانية بنحو 1.5 مليار دولار.
وعقد مؤتمرالمانحين للسودان رفيع المستوى 2023، عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة قطر وجمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، والاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وتم تنظيم المؤتمر في منتصف هدنة لمدة ثلاثة أيام أعادت الهدوء إلى العاصمة الخرطوم.
وفي كلمته خلال الاجتماع، عبر الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش، عن قلقه من استهداف العاملين في المجال الإنساني، داعيا أطراف الصراع وحكومات الدول المجاورة للسودان إلى حماية المدنيين، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.
وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، إطلاق مبادرة مصرية قطرية مشتركة لضمان توفير الدعم للشعب السوداني
، وبما ييسر استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي، محمد الناير، إن "تجارب السودان مع مؤتمرات المانحين لم تكن جيدة، فأي التزام تعهد به المانحون الدوليون لم يتم الوفاء به على الإطلاق، متوقعا أن ما أعلن عنه من مليار ونصف المليار دولار كمساعدات إنسانية للسودان لن تصل للبلاد، كما بين أن الوساطة الأمريكية السعودية، رغم تحفظ كل الشعب السوداني على الهدن التي تم الاتفاق عليها، كان يفترض أن يتم الاستفادة من هذه الهدن لإيصال المساعدات وهو ما لم يحدث".
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، إن "الوضع في السودان كارثي ومتردي
ويستلزم ميزانيات كبيرة، تقدر بأكثر من 3 مليارات دولار"، مضيفا أن ما أعلن عنه اجتماع المانحين من مساعدات مالية لن يكفي لإغاثة السودانيين، وأن هذه المساعدات سوف تضمد الجراح فقط، حيث أن أكثر من 75% من المستشفيات تعيش وضعا كارثيا، كما أن عمليات الهدن ووقف إطلاق النار لا يتم احترامها من طرفي الصراع.
وأوضح الساري، أن الأمر قد يصل إلى المجاعة، حيث أن هناك مجموعة من التحديات الخاصة بالأمن الغذائي في السودان، مستبعدا حدوث انفراج في الأزمة في المستقبل القريب بسبب تعنت طرفي الصراع.
وقال خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل، إن "تأثير الأزمة السودانية امتد إلى دول الجوار، ومن الطبيعي أن تكون هناك تحركات دولية من أجل حل هذه الأزمة، بالرغم من عدم وضوح أي مسار لإنهائها أو وساطة حقيقية تستطيع حقن دماء الأبرياء".
وأضاف أن المساعدات المالية لمؤتمر المانحين لم تصل للرقم المأمول الذي تطمح له المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في السودان.
وبين الجمل، أن هناك استهدافا للمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، الأمر الذي يؤدي لعرقلة وصول المساعدات للمتضررين، وأشار إلى أن هناك محاولات خجولة من الدول الكبرى من أجل الضغط على الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية، إلا أنها باءت بالفشل، حيث ترغب هذه الدول في إطالة أمد الصراع.
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