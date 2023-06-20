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مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
https://sputnikarabic.ae/20230620/مصدر-أمني-سوري-لـ-سبوتنيك-القبض-على-خلية-إرهابية-نفذت-سلسلة-اغتيالات-في-درعا-1078290108.html
مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش السوريين جنوبي البلاد. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:28+0000
2023-06-20T09:36+0000
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وقال مصدر أمني في درعا لمراسل "سبوتنيك": "الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط".وبين المصدر أن "المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية".
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري

مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا

09:28 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 20.06.2023)
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول (مزيريب وتلشهاب)
الجيش السوري يواصل انتشاره غرب درعا ويستعد لدخول (مزيريب وتلشهاب) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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حصري
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش السوريين جنوبي البلاد.
وقال مصدر أمني في درعا لمراسل "سبوتنيك": "الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط".

وأضاف المصدر أن العملية تخللها اشتباك بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لمقتل مسلح من أفراد الخلية الإرهابية، كما تمت مصادرة أسلحة في الموقع.

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وأوضح المصدر أن "الخلية الإرهابية كانت قد نفذت 3 عمليات اغتيال خلال الأسبوع الفائت، وأسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش".

وبين المصدر أن "المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية".
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