https://sputnikarabic.ae/20230620/مصدر-أمني-سوري-لـ-سبوتنيك-القبض-على-خلية-إرهابية-نفذت-سلسلة-اغتيالات-في-درعا-1078290108.html
مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش السوريين جنوبي البلاد. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T09:28+0000
2023-06-20T09:28+0000
2023-06-20T09:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
حصري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050150405_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_0d343dae1f978d110cd74bf5cc95c3ef.jpg
وقال مصدر أمني في درعا لمراسل "سبوتنيك": "الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط".وبين المصدر أن "المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية".
https://sputnikarabic.ae/20230619/مقتل-5-جنود-سوريين-وإصابة-ضابط-بانفجار-عبوة-ناسفة-استهدفت-سيارتهم-شرقي-سوريا---عاجل-1078253998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0e/1050150405_160:0:1119:719_1920x0_80_0_0_50073e1a4b5af8a1ade3f56b2f7efab1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري
مصدر أمني سوري لـ "سبوتنيك": القبض على خلية إرهابية نفذت سلسلة اغتيالات في درعا
09:28 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 09:36 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
حصري
ألقت السلطات الأمنية السورية القبض على أعضاء خلية إرهابية نفذت سلسلة من عمليات اغتيال، استهدفت عددا من رجال الشرطة والجيش السوريين جنوبي البلاد.
وقال مصدر أمني في درعا لمراسل "سبوتنيك": "الجهات المختصة تمكنت من إلقاء القبض على متزعم خلية إرهابية مكلفة بتنفيذ الاغتيالات، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها القوى الأمنية في محيط مدينة الشيخ مسكين في ريف درعا الأوسط".
وأضاف المصدر أن العملية تخللها اشتباك بالأسلحة الخفيفة، ما أدى لمقتل مسلح من أفراد الخلية الإرهابية، كما تمت مصادرة أسلحة في الموقع.
وأوضح المصدر أن "الخلية الإرهابية كانت قد نفذت 3 عمليات اغتيال خلال الأسبوع الفائت، وأسفرت عن استشهاد عنصرين من الشرطة وعنصر من الجيش".
وبين المصدر أن "المجموعة الإرهابية كانت تنفذ عملياتها عبر الدراجات النارية، وذلك تسهيلا لفرارها من الموقع عبر الأراضي الزراعية".