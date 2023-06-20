https://sputnikarabic.ae/20230620/مقتل-4-إسرائيليين-في-عملية-إطلاق-النار-في-مستوطنة-بالضفة-الغربية---عاجل-1078309584.html
مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة بالضفة الغربية - عاجل
مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة بالضفة الغربية - عاجل
أفادت هيئة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T14:04+0000
2023-06-20T14:04+0000
2023-06-20T14:16+0000
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وأشارت الهيئة إلى مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أٌصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة عيلي شمالي الضفة الغربية.وذكرت الهيئة أنه تم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين".وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني عقب العملية.
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار الضفة الغربية, أخبار فلسطين اليوم
مقتل 4 إسرائيليين في عملية إطلاق النار في مستوطنة بالضفة الغربية - عاجل
14:04 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 14:16 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت هيئة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 4 إسرائيليين تعرضوا لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية.
وأشارت الهيئة إلى مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أٌصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة عيلي شمالي الضفة الغربية.
وذكرت الهيئة أنه تم نقل أربعة جرحى آخرين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، أحدهم في حالة خطيرة، واثنان في حالة متوسطة وواحد في حالة خفيفة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين".
وأضاف البيان أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.
وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني عقب العملية.