https://sputnikarabic.ae/20230620/مقدم-أمريكي-يكشف-عن-مدن-جديدة-يسيطر-عليها-الجيش-الروسي-قريبا-1078287711.html
ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا
ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا
يعتقد المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، أنه بعد تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، سيحرر الجيش الروسي أوديسا وخاركوف، حسب قوله. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T08:06+0000
2023-06-20T08:06+0000
2023-06-20T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ديفيس على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين".وأشار الخبير أيضًا إلى أن التدريب القتالي للدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا
08:06 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 20.06.2023) تابعنا عبر
يعتقد المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، أنه بعد تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، سيحرر الجيش الروسي أوديسا وخاركوف، حسب قوله.
وقال ديفيس على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين".
وأشار الخبير أيضًا إلى أن التدريب القتالي للدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة
.