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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/مقدم-أمريكي-يكشف-عن-مدن-جديدة-يسيطر-عليها-الجيش-الروسي-قريبا-1078287711.html
ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا
ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا
يعتقد المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، أنه بعد تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، سيحرر الجيش الروسي أوديسا وخاركوف، حسب قوله. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T08:06+0000
2023-06-20T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ديفيس على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين".وأشار الخبير أيضًا إلى أن التدريب القتالي للدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة.
https://sputnikarabic.ae/20230620/غرابان-يغطيان-القوات-الروسية-من-الجو-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو-1078285060.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

ضابط أمريكي يكشف عن مدن جديدة يسيطر عليها الجيش الروسي قريبا

08:06 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 08:38 GMT 20.06.2023)
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورعمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل فريق الاستجابة السريعة المتنقل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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يعتقد المقدم الأمريكي دانيال ديفيس، أنه بعد تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، سيحرر الجيش الروسي أوديسا وخاركوف، حسب قوله.
وقال ديفيس على قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "بعد تدمير القوات الهجومية الأوكرانية، سيشن الروس هجومًا مضادًا بقوات جديدة، وليس لدى أوكرانيا ما يصدهم. في هذه الحالة، يمكن أن تخسر خاركوف أو أوديسا، وفي أسوأ الأحوال، كلتا المدينتين".
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديو
06:43 GMT
وأشار الخبير أيضًا إلى أن التدريب القتالي للدول الغربية لم يساعد الأوكرانيين بأي شكل من الأشكال في تنظيم هجوم مضاد ناجح، لأنهم ما زالوا يرتكبون نفس الأخطاء التي أدت إلى تدمير قواتهم المسلحة.
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