https://sputnikarabic.ae/20230620/ملامح-خارطة-الطريق-للتطبيع-بين-تركيا-وسوريا-عبر-أستانا-1078311792.html

ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا

ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا

انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أعمال الاجتماع الدولي العشرين حول سوريا بموجب صيغة أستانا والمقرر أن يستمر يومين. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T14:53+0000

2023-06-20T14:53+0000

2023-06-20T14:53+0000

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ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا ملامح خارطة الطريق للتطبيع بين تركيا وسوريا عبر أستانا

تركز مناقشات الاجتماع الجاري على تغيرات الموقف الإقليمي حول سوريا والوضع الإنساني وجهود تسوية الأزمة ومسائل مكافحة الإرهاب فضلا عن إعادة إعمار سوريا وتوفير الظروف لعودة اللاجئين، وفي مقدمة جدول الأعمال بحث التقدم المسجل في خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.ويشارك في الاجتماع وفود سوريا والبلدان الضامنة لعملية أستانا "روسيا وإيران وتركيا"، وبحضور مراقبين مندوبين عن الأمم المتحدة ولبنان والأردن والعراق.وقال الممثل الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف إن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق.وأشار إلى أن "الحكومتين السورية والتركية تدركان أنه لا مفر من إقامة علاقات بين البلدين بحكم الجوار الجغرافي والحدود المشترك الممتدة لنحو ألف كيلومتر، ولهذا يتعين تكليف لجنة خبراء لصياغة خارطة لهذه العلاقة".وأضاف أن "هذه المساعي بدأت بوساطة روسية، ومع مرور الزمن ستتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيؤدي هذا بدوره إلى حل مقبول للأزمة السورية، لكن العودة الكاملة للعلاقات ستحتاج إلى فترة زمنية نظرا لتراكم المشكلات لأكثر من 13 عاما، لذلك لابد من الاستمرار في هذا المسار بقوة بعد أن أصبحت أستانا الأساس في تطوير العلاقات خلال المرحلة المقبلة".وأشار إلى أن "روسيا تريد أن تثبت أنها تلعب دورا كبيرا في استقرار المنطقة، وأن أوراقها السياسية في الملفات العالقة في الشرق الأوسط موجودة، كما أن أيران أنهكت من العقوبات الاقتصادية وهي حاليا بحاجة إلى نافذة تتنفس منها، وهذا يتطلب أن تكون هناك علاقات جيدة مع تركيا من ناحية، وعلاقات بين تركيا وسوريا من جانب آخر".وأوضح الخبير أن "انعقاد هذا اللقاء بعد شهر من لقاء في موسكو، وإعلان وزير الخارجية الروسية عن لقاء جديد يدل على أن هناك توافقات على الأسس، وهناك خارطة طريق يجب أن يسير عليها الجميع من أجل التوصل أو على الأقل اثبات أن هناك حسن نوايا قد تقود إلى اتفاقات بين الأطراف تنهي هذا الصراع".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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