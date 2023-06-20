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https://sputnikarabic.ae/20230620/مي---26-لا-مثيل-لها-معلومات-عن-المروحية-الروسية-الخارقة-1078315098.html
"مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
"مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
ظهرت "مي - 26" في مقطع فيديو وهي تنقل مروحية أخرى طراز "مي - 8" في مشهد يؤكد أنها مروحية لا مثيل لها في العالم، وأنه يمكن الاعتماد عليها في نقل أي نوع من... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T16:49+0000
2023-06-20T16:49+0000
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ويمكن لـ "مي - 26" نقل أنواع مختلفة من العتاد العسكري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، تشمل:وتجمع المروحية "مي - 26" بين القدرة على نقل حمولة داخلية والنقل عن طريق التعليق الخارجي للعتاد العسكري الذي لا يمكن نقلها داخل مقصورتها.كما يمكن استخدام "مي - 26" في مهام أخرى تتعلق بالقوات العسكرية تشمل:وتمثل مروحية "مي - 26 تي 2" إحدى النسخ المطورة، التي يمكنها توفير خطوط إمداد للقوات القتالية في زمن قياسي، وتتميز بقدرتها على الهبوط والإقلاع في مواقع غير معدة لذلك.المواصفات الفنية لمروحية "مي - 26 تي 2"المهمة المذهلةتمكنت مروحية من طراز "مي - 26" من نقل مروحية "مي - 8" بعدما هبطت اضطراريا قرب مدينة ياكوتسك، حسبما ذكر ممثل شركة "ألروسا" للطيران، وكالة "سبوتنيك"، الذي أوضح أنه إتمام العملية بنجاح.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن

"مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة

16:49 GMT 20.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakovمروحية النقل الثقيل مي-26 والمروحية الهجومية مي-24 (في مقدمة الصورة) في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
مروحية النقل الثقيل مي-26 والمروحية الهجومية مي-24 (في مقدمة الصورة) في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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ظهرت "مي - 26" في مقطع فيديو وهي تنقل مروحية أخرى طراز "مي - 8" في مشهد يؤكد أنها مروحية لا مثيل لها في العالم، وأنه يمكن الاعتماد عليها في نقل أي نوع من العتاد العسكري من وإلى ميادين القتال بكفاءة عالية.
ويمكن لـ "مي - 26" نقل أنواع مختلفة من العتاد العسكري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، تشمل:
المدفعية ذاتية الحركة.
المدفعية المقطورة.
المركبات المجنزرة وذات الإطارات.
الشحنات الت يصل وزنها لـ 20 طنا.
وتجمع المروحية "مي - 26" بين القدرة على نقل حمولة داخلية والنقل عن طريق التعليق الخارجي للعتاد العسكري الذي لا يمكن نقلها داخل مقصورتها.
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كما يمكن استخدام "مي - 26" في مهام أخرى تتعلق بالقوات العسكرية تشمل:

نقل قوات المظلات.
الإخلاء الطبي للجرحى.
مهام الإطفاء الجوي.
إعادة التزود بالوقود.
وتمثل مروحية "مي - 26 تي 2" إحدى النسخ المطورة، التي يمكنها توفير خطوط إمداد للقوات القتالية في زمن قياسي، وتتميز بقدرتها على الهبوط والإقلاع في مواقع غير معدة لذلك.

المواصفات الفنية لمروحية "مي - 26 تي 2"

وزن الإقلاع بكامل الحمولة: 56 طنا.
حمولة للطائرة: 20 طنا.
السرعة: 295 كلم/ ساعة.
ارتفاع تحليق: 4600 متر.
المدى بحمولة 20 طن: 590 كلم.
سعة الشحن الداخلية: 120 مترا مكعبا.
الطاقم: من 2 إلى 3 أفراد.
عدد الجنود الذين يمكن نقلهم: 82 جنديا.
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أمس, 20:18 GMT

المهمة المذهلة

تمكنت مروحية من طراز "مي - 26" من نقل مروحية "مي - 8" بعدما هبطت اضطراريا قرب مدينة ياكوتسك، حسبما ذكر ممثل شركة "ألروسا" للطيران، وكالة "سبوتنيك"، الذي أوضح أنه إتمام العملية بنجاح.
© Sputnikكا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
كا- 52 – مروحية عسكرية مناسبة لجميع الأحوال الجوية
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