https://sputnikarabic.ae/20230620/مي---26-لا-مثيل-لها-معلومات-عن-المروحية-الروسية-الخارقة-1078315098.html

"مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة

"مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة

ظهرت "مي - 26" في مقطع فيديو وهي تنقل مروحية أخرى طراز "مي - 8" في مشهد يؤكد أنها مروحية لا مثيل لها في العالم، وأنه يمكن الاعتماد عليها في نقل أي نوع من... 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T16:49+0000

2023-06-20T16:49+0000

2023-06-20T16:49+0000

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ويمكن لـ "مي - 26" نقل أنواع مختلفة من العتاد العسكري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، تشمل:وتجمع المروحية "مي - 26" بين القدرة على نقل حمولة داخلية والنقل عن طريق التعليق الخارجي للعتاد العسكري الذي لا يمكن نقلها داخل مقصورتها.كما يمكن استخدام "مي - 26" في مهام أخرى تتعلق بالقوات العسكرية تشمل:وتمثل مروحية "مي - 26 تي 2" إحدى النسخ المطورة، التي يمكنها توفير خطوط إمداد للقوات القتالية في زمن قياسي، وتتميز بقدرتها على الهبوط والإقلاع في مواقع غير معدة لذلك.المواصفات الفنية لمروحية "مي - 26 تي 2"المهمة المذهلةتمكنت مروحية من طراز "مي - 26" من نقل مروحية "مي - 8" بعدما هبطت اضطراريا قرب مدينة ياكوتسك، حسبما ذكر ممثل شركة "ألروسا" للطيران، وكالة "سبوتنيك"، الذي أوضح أنه إتمام العملية بنجاح.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الأخبار, أخبار العالم الآن