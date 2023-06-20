https://sputnikarabic.ae/20230620/هانتر-بايدن-يعترف-بارتكابه-مخالفات-ضريبية-وحيازة-سلاح-1078312894.html

هانتر بايدن يعترف بارتكابه مخالفات ضريبية وحيازة سلاح

هانتر بايدن يعترف بارتكابه مخالفات ضريبية وحيازة سلاح

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، هانتر، سوف يقر بثلاث تهم فيدرالية موجهة إليه. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T15:27+0000

2023-06-20T15:27+0000

2023-06-20T15:27+0000

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ممثلي الادعاء، قولهم، إن هانتر بايدن أقر بتهمتين على صلة بالتخلف عن دفع ضريبة دخل فيدرالية.كما أقر هانتر بايدن، في اتفاق مع مكتب المدعي العام الأمريكي في ولايته ديلاوير، بحيازته سلاحا ناريا رغم تعاطيه المخدرات.وسيظهر هانتر بايدن أمام المحكمة للإقرار بالذنب في وقت لاحق.ووفقا للإعلام الأمريكي، فإن إقرار هانتر بالذنب سيكون له تبعات فورية على حملة بايدن لانتخابات 2024 الرئاسية.بدوره، قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن يدعم نجله هانتر وجهوده لإعادة بناء حياته، وذلك بعد اعتراف هانتر بالتهم الموجهة إليه.وأضاف البيت الأبيض أن بايدن لن يعلق على التهم الموجهة إلى نجله.وكانت لجنة رقابية بمجلس النواب الأمريكي في وقت سابق، قد كشفت أن أعضاء عائلة الرئيس الأمريكي وشركاءهم جنوا ملايين الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.وحصلت العائلة الأولى وشركاؤهم والشركات على ما لا يقل عن 10 ملايين دولار فقط من الشركات التي يديرها مواطنون صينيون ورومانيون من خلال صفقات مختلفة أبرمها الابن الأول هانتر بايدن، وفقًا لسجلات 4 بنوك منفصلة.وبالإضافة إلى ذلك، تشير معلومات أخرى إلى أن بايدن كسب عشرات الملايين من الدولارات من هذه الأعمال.

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