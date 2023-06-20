https://sputnikarabic.ae/20230620/وراثة-حمض-النياندرتال-المتسبب-في-مرض-الفايكنج-وانفجار-الدوبامين-في-أدمغة-الأطفال-1078306896.html
وراثة حمض النياندرتال المتسبب في مرض الفايكنج وانفجار الدوبامين في أدمغة الأطفال
وراثة حمض النياندرتال المتسبب في مرض الفايكنج وانفجار الدوبامين في أدمغة الأطفال
الجسيمات النانوية المصنوعة من السبائك العالية الإنتروبيا باستخدام المعادن السائلة، تظهر إمكانية وخصائص تبنيها كمواد متعددة الوظائف. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:43+0000
2023-06-20T12:43+0000
2023-06-20T12:43+0000
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وراثة حمض النياندرتال المتسبب في مرض الفايكينج وانفجار الدوبامين في أدمغة الأطفال
وراثة حمض النياندرتال المتسبب في مرض الفايكينج وانفجار الدوبامين في أدمغة الأطفال
وربط الحمض النووي لإنسان نياندرتال بزيادة مخاطر "مرض الفايكنج" في دراسة جديدة…نص الحلقة:منذ نحو 45000 عام، تفاعل إنسان نياندرتال والإنسان الحديث في أوروبا، ما أدى إلى علاقة وثيقة. على الرغم من مرور نحو 21500 جيل، لا تزال هناك علامات للتأثير الجيني لإنسان نياندرتال، وهي مسؤولة عن العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك حالة اليد المعروفة باسم مرض الفايكنج أو تقفع دوبويتران...ماذا يفعل الدوبامين لدماغ الإنسان؟ والطفل تحديدا؟!!من جديد ينطرح هذا السؤال المتكرر دائما، هل نحن وحدنا في الكون؟ يشرح علماء ناسا مسائل تعريف الحياة ذاتها وبدايتها ووجودها في مكان آخر وأفضل الطرق للعثور عليها.استمرار معاناة منطقة شمال الأطلسي من أشد موجات الحر البحري على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، وتوالي دفقات الدفء غير العادية... ويمكن أن تقتل درجات حرارة البحر المتطرفة الأسماك والحياة البحرية الأخرى وتؤدي إلى عواصف أكثر قوة. وقد تشكل أيضًا تهديدًا طويل المدى لصحة الإنسان...الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/14/1078306458_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b92debe5e611b3ff6ff20d7047c23b41.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, الصحة, аудио, أخبار الاتحاد الأوروبي
مرايا العلوم, الصحة, аудио, أخبار الاتحاد الأوروبي
وراثة حمض النياندرتال المتسبب في مرض الفايكنج وانفجار الدوبامين في أدمغة الأطفال
تابعنا عبر
الجسيمات النانوية المصنوعة من السبائك العالية الإنتروبيا باستخدام المعادن السائلة، تظهر إمكانية وخصائص تبنيها كمواد متعددة الوظائف.
وربط الحمض النووي لإنسان نياندرتال بزيادة مخاطر "مرض الفايكنج" في دراسة جديدة…
منذ نحو 45000 عام، تفاعل إنسان نياندرتال والإنسان الحديث في أوروبا
، ما أدى إلى علاقة وثيقة. على الرغم من مرور نحو 21500 جيل، لا تزال هناك علامات للتأثير الجيني لإنسان نياندرتال، وهي مسؤولة عن العديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك حالة اليد المعروفة باسم مرض الفايكنج أو تقفع دوبويتران...
الجسيمات النانوية المصنوعة من السبائك العالية الإنتروبيا باستخدام المعادن السائلة تظهر إمكانية تبنيها كمواد متعددة الوظائف... وعلى مدى سنوات، أظهر الخبراء اهتمامًا متزايدًا بتطوير سبائك عالية الإنتروبيا، والتي تشير إلى مواد تتكون من عدة عناصر معدنية كان من الصعب مزجها معًا.
ماذا يفعل الدوبامين لدماغ الإنسان؟ والطفل تحديدا؟!!
يُطلب من الآباء دائمًا تقليل كمية الوجبات السريعة التي يستهلكها أطفالهم، أو مراقبة مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم أمام الشاشة... يعلم علماء الأعصاب أن هذا صراع، ويقترحون أنه قد يكون بسبب أنشطة الدماغ التي تدفع هذا الاستهلاك المفرط. وترتبط مثل هذه الأنشطة بالدوائر العصبية القديمة، والتي تسبب زيادة مفاجئة في جزيء داخل الدماغ يسمى الدوبامين.
من جديد ينطرح هذا السؤال المتكرر دائما، هل نحن وحدنا في الكون؟ يشرح علماء ناسا مسائل تعريف الحياة ذاتها وبدايتها ووجودها في مكان آخر وأفضل الطرق للعثور عليها.
استمرار معاناة منطقة شمال الأطلسي
من أشد موجات الحر البحري على وجه الأرض بسبب التغير المناخي، وتوالي دفقات الدفء غير العادية... ويمكن أن تقتل درجات حرارة البحر المتطرفة الأسماك والحياة البحرية الأخرى وتؤدي إلى عواصف أكثر قوة. وقد تشكل أيضًا تهديدًا طويل المدى لصحة الإنسان...
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد