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https://sputnikarabic.ae/20230620/وزير-الخارجية-الجزائري-يعلق-على-إبداء-نظيرته-الفرنسية-رأيها-في-النشيد-الوطني-1078318242.html
وزير الخارجية الجزائري يعلق على إبداء نظيرته الفرنسية رأيها في النشيد الوطني
وزير الخارجية الجزائري يعلق على إبداء نظيرته الفرنسية رأيها في النشيد الوطني
علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، بشأن تثبيت مرسوم رئاسي جزائري للمناسبات التي تعزف فيها المقاطع... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T19:18+0000
2023-06-20T19:18+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وأعرب وزير الخارجية الجزائري في مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية عن "دهشته من أن وزيرة الخارجية الفرنسية سمحت لنفسها بإبداء رأيها في النشيد الوطني الجزائري".وأضاف عطاف: "ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني، ربما الموسيقى لا تناسبها أيضاً".وتابع وزير الخارجية الجزائري: "يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية".وأردف: "يتحدثون الآن عن اتفاقات بشأن إقامة الجزائريين في فرنسا، حقاً لا نفهم لماذا يجب أن تثار كل هذه الضجة، كما ذكرت سابقاً، يتبنى البعض هذه المواقف للاستفادة من الفرص السياسية".وأضافت: "لا أريد التعليق على نشيد أجنبي، لكن هذا النشيد كان قد كُتب عام 1956 في سياق وظرف الاستعمار والحرب، ويتضمن كلمات قوية تتوعد فرنسا".
https://sputnikarabic.ae/20230613/لماذا-أعادت-الجزائر-مقاطع-محذوفة-للنشيد-الوطني-تتوعد-فرنسا-بالمحاسبة؟-1078063553.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار فرنسا , الجزائر, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الجزائري يعلق على إبداء نظيرته الفرنسية رأيها في النشيد الوطني

19:18 GMT 20.06.2023
© Sputnik . perventsev /  / الانتقال إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
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علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على تصريحات نظيرته الفرنسية كاترين كولونا، بشأن تثبيت مرسوم رئاسي جزائري للمناسبات التي تعزف فيها المقاطع الخمسة للنشيد الوطني الجزائري، بما فيها التي تتوعد فرنسا الاستعمارية.
الجزائر - سبوتنيك. وأعرب وزير الخارجية الجزائري في مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية عن "دهشته من أن وزيرة الخارجية الفرنسية سمحت لنفسها بإبداء رأيها في النشيد الوطني الجزائري".
وأضاف عطاف: "ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني، ربما الموسيقى لا تناسبها أيضاً".
وتابع وزير الخارجية الجزائري: "يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية".
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وأردف: "يتحدثون الآن عن اتفاقات بشأن إقامة الجزائريين في فرنسا، حقاً لا نفهم لماذا يجب أن تثار كل هذه الضجة، كما ذكرت سابقاً، يتبنى البعض هذه المواقف للاستفادة من الفرص السياسية".
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية قد صرحت في لقاء تلفزيوني بأن "النشيد الوطني الجزائري قد تجاوزه الزمن".
وأضافت: "لا أريد التعليق على نشيد أجنبي، لكن هذا النشيد كان قد كُتب عام 1956 في سياق وظرف الاستعمار والحرب، ويتضمن كلمات قوية تتوعد فرنسا".
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