https://sputnikarabic.ae/20230620/وزير-الخارجية-الصيني-تنمية-الصين-فرصة-لألمانيا-وليست-تهديدا-1078283815.html
وزير الخارجية الصيني: تنمية الصين فرصة لألمانيا وليست تهديدا
وزير الخارجية الصيني: تنمية الصين فرصة لألمانيا وليست تهديدا
قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن تنمية الصين فرصة وليست تحديا أو تهديدا لألمانيا ويتعين على... 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T03:59+0000
2023-06-20T03:59+0000
2023-06-20T03:59+0000
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بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله: "تنمية الصين فرصة وليست تحديا أو تهديدا لألمانيا، ويتعين على الصين وألمانيا التعاون وليس المواجهة ".وأشار الوزير إلى أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع ألمانيا لتعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية من خلال التمسك المشترك بمبادئ الاحترام المتبادل، والسعي إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات، والتبادلات والتعلم المتبادل، والتعاون ذو المنفعة المتبادلة.
https://sputnikarabic.ae/20230619/بلينكن-أمريكا-لن-تنقل-تكنولوجيا-نووية-إلى-الصين-لأن-ذلك-لا-يصب-في-مصلحتها-1078264118.html
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العالم, الصين, أخبار ألمانيا
العالم, الصين, أخبار ألمانيا
وزير الخارجية الصيني: تنمية الصين فرصة لألمانيا وليست تهديدا
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قال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، خلال محادثة هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، إن تنمية الصين فرصة وليست تحديا أو تهديدا لألمانيا ويتعين على البلدين التعاون بدلا من مواجهة بعضهما البعض.
بكين - سبوتنيك. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن تشين غانغ، قوله: "تنمية الصين فرصة وليست تحديا
أو تهديدا لألمانيا، ويتعين على الصين وألمانيا التعاون وليس المواجهة ".
وأشار الوزير إلى أن الصين تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع ألمانيا لتعزيز التنمية السليمة والمطردة للعلاقات الثنائية من خلال التمسك المشترك بمبادئ الاحترام المتبادل، والسعي إلى أرضية مشتركة مع تنحية الخلافات، والتبادلات والتعلم المتبادل، والتعاون ذو المنفعة المتبادلة.