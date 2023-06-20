https://sputnikarabic.ae/20230620/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-الجنود-بشن-عمليات-استباقية-ويقول-إن-كل-الخيارات-مطروحة-1078294627.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجنود بشن عمليات استباقية ويقول إن كل الخيارات مطروحة
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجنود بشن عمليات استباقية ويقول إن كل الخيارات مطروحة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن "جنود الجيش الإسرائيلي عملوا في النشاط العملياتي يوم أمس في جنين، تحت النيران وفي ظروف صعبة". 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T12:02+0000
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وأضاف غالانت، خلال زيارة للجنود المصابين في المستشفى: "لقد أصدرت تعليماتي للمؤسسة الأمنية، وقوات حرس الحدود ، بالقيام بنشاط استباقي هجومي أينما كان هناك تهديد على الإسرائيليين أو جنود الجيش"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وتابع: "سنذهب إلى أي مكان إذا لزم الأمر، وسنحافظ على حرية عملنا بكل الطرق"، مردفا: "سنتصرف بكل الأساليب للحفاظ على حرية نشاطنا الأمني، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن احتمالية شن عملية عسكرية في شمال الضفة".وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجيرعبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.وصباح أمس الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجارعبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المخيم.وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 5 قتلى و62 مصابا.
https://sputnikarabic.ae/20230619/الفلسطينيون-يشيعون-5-مواطنين-قضوا-في-عملية-عسكرية-إسرائيلية-هي-الأعنف-على-جنين-منذ-20-عاما-1078274453.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر الجنود بشن عمليات استباقية ويقول إن كل الخيارات مطروحة
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إن "جنود الجيش الإسرائيلي عملوا في النشاط العملياتي يوم أمس في جنين، تحت النيران وفي ظروف صعبة".
وأضاف غالانت، خلال زيارة للجنود المصابين في المستشفى: "لقد أصدرت تعليماتي للمؤسسة الأمنية، وقوات حرس الحدود ، بالقيام بنشاط استباقي هجومي أينما كان هناك تهديد على الإسرائيليين أو جنود الجيش"، حسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وتابع: "سنذهب إلى أي مكان إذا لزم الأمر، وسنحافظ على حرية عملنا بكل الطرق"، مردفا: "سنتصرف بكل الأساليب للحفاظ على حرية نشاطنا الأمني، وكل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن احتمالية شن عملية عسكرية في شمال الضفة".
وفي وقت سابق، دعا وزير المال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى شن عملية عسكرية واسعة شمالي الضفة الغربية
، بعد إصابة جنود إسرائيليين لدى تفجيرعبوة ناسفة في عربتهم العسكرية، في مخيم جنين.
وصباح أمس الاثنين، قصفت مروحيات إسرائيلية
من نوع "أباتشي" أهدافا في مخيم جنين، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، في محاولة لإبعاد فلسطينيين من أجل إجلاء جرحى من الجيش الإسرائيلي، سقطوا خلال انفجارعبوة ناسفة استهدفت عربة عسكرية كانت تقلهم، لدى تنفيذ عملية عسكرية محدودة في المخيم.
وعلى إثر ذلك، دارت اشتباكات واسعة النطاق، بين قوات الجيش الإسرائيلي والمسلحين، وسط إرسال تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى المكان، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن 7 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء تفجير العبوات الناسفة في جنين ومخيمها.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
، مساء أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات مع القوات الإسرائيلية في مخيم جنين إلى 5 قتلى و62 مصابا.