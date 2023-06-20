https://sputnikarabic.ae/20230620/ولي-العهد-الكويتي-لم-يعد-هناك-مجال-لهدر-الوقت-في-تصفية-الحسابات-وتصدير-الأزمات---عاجل-1078285666.html

ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات

ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات

دعا نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب. 20.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-20T07:14+0000

2023-06-20T07:14+0000

2023-06-20T07:54+0000

الكويت

أخبار الكويت اليوم

الأخبار

أخبار الشرق الأوسط

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/12/1069177205_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_0e80b7eb3fdf6c52fca61425b8dc1c8e.jpg

وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه "يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة"، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد .وشدد ولي عهد الكويت، على ضرورة "تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله"، قائلا: "لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات".وأكد أن "الكويت أمامها مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني"، مشيرا أن البلاد مرت بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتابع ولي عهد الكويت: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، ولكن لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد القيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت، الثلاثاء قبل الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.

https://sputnikarabic.ae/20230608/أمير-الكويت-يعلق-على-نتائج-انتخابات-مجلس-الأمة-1077873773.html

الكويت

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي