ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات
07:14 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 20.06.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
دعا نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب.
وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه "يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة"، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد .
وشدد ولي عهد الكويت، على ضرورة "تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله"، قائلا: "لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات".
سمو نائب الأمير وولي العهد: لم يعد هناك مجال لهدر الجهد والوقت والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات وافتعال أزمات وممارسات غير مسؤولة باتت محل استياء وعقبة أمام الإنجازات ولن نسمح أن تضل الرؤية وتختلط الأمور ونحن على ثقة بإدراككم ووعيكم فيما نواجهه من تحديات #الجلسة_الافتتاحية pic.twitter.com/kwjnjETMIB— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 20, 2023
وأكد أن "الكويت أمامها مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني"، مشيرا أن البلاد مرت بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع ولي عهد الكويت: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، ولكن لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".
سمو نائب الأمير وولي العهد: أمامنا مرحلة جديدة عنوانها العمل والإصلاح من أجل الكويت مليئة بالتطلعات والطموحات وتحقيق الغايات متوكلين على الله لرسم مستقبل مشرق لشعبنا الكريم ولأجيالنا القادمة في ظل القيادة الرشيدة والحكمة المعهودة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد#الجلسة_الافتتاحية— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) June 20, 2023
وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد القيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
8 يونيو, 07:56 GMT
وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت، الثلاثاء قبل الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.