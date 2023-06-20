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https://sputnikarabic.ae/20230620/ولي-العهد-الكويتي-لم-يعد-هناك-مجال-لهدر-الوقت-في-تصفية-الحسابات-وتصدير-الأزمات---عاجل-1078285666.html
ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات
ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات
دعا نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب. 20.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-20T07:14+0000
2023-06-20T07:54+0000
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وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه "يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة"، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد .وشدد ولي عهد الكويت، على ضرورة "تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله"، قائلا: "لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات".وأكد أن "الكويت أمامها مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني"، مشيرا أن البلاد مرت بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وتابع ولي عهد الكويت: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، ولكن لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد القيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت، الثلاثاء قبل الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
https://sputnikarabic.ae/20230608/أمير-الكويت-يعلق-على-نتائج-انتخابات-مجلس-الأمة-1077873773.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ولي العهد الكويتي: لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات

07:14 GMT 20.06.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 20.06.2023)
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
ولي العهد ونائب أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يلقي كلمة خلال حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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دعا نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب.
وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه "يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة"، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد .
وشدد ولي عهد الكويت، على ضرورة "تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله"، قائلا: "لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات".
وأكد أن "الكويت أمامها مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني"، مشيرا أن البلاد مرت بفترة من غياب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتابع ولي عهد الكويت: "لن نسمح باختلاط الصلاحيات ونثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، ولكن لا مجال لهدر الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات".
وكان الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أصدر أمرًا أميريًا، في وقت سابق، بتعيين أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسا لمجلس الوزراء.
وجاء الأمر الأميري بناء على دستور البلاد، الذي يخول ولي العهد القيام ببعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد.
وقبل أيام، صدر أمر أميري بقبول استقالة حكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وتكليفها بتسيير الأعمال، قبل أن يتم إعادة تكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
حفل افتتاح الدورة البرلمانية السابعة عشرة في مجلس الأمة الكويتي، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
أمير الكويت يعلق على نتائج انتخابات مجلس الأمة
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وينص الدستور الكويتي على أنه عقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، يجب أن تتقدم الحكومة باستقالتها ليتم تكليف حكومة جديدة.
يذكر أن الانتخابات التشريعية الكويتية جرت، الثلاثاء قبل الماضي، لاختيار أعضاء مجلس الأمة 2023، الذين يصل عددهم إلى 50 نائبا، وأسفرت عن صعود 10 وجوه جديدة، موزعين على الدوائر الخمسة، مع اختراق وجوه شبابية شكلت مفاجأة في بعض الدوائر.
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