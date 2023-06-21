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https://sputnikarabic.ae/20230621/أمريكا-تتداعى-ارتفاع-نسب-الفقر-والتشرد-والقتل-1078328886.html
أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل
أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل
للولايات المتحدة وجه آخر، غير ذلك الذي تصدره للعالم، إذ أن أغنى اقتصاد في العالم، يعاني ارتفاع مستويات الفقر والتشرد والبطالة والقتل، فضلا عن انعدام الأمن... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика

أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل

09:21 GMT 21.06.2023
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للولايات المتحدة وجه آخر، غير ذلك الذي تصدره للعالم، إذ أن أغنى اقتصاد في العالم، يعاني ارتفاع مستويات الفقر والتشرد والبطالة والقتل، فضلا عن انعدام الأمن الغذائي.
أمريكا تتداعى... ارتفاع نسب الفقر والتشرد والقتل - سبوتنيك عربي
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