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https://sputnikarabic.ae/20230621/إسرائيليون-يبدؤون-بناء-وحدات-جديدة-ضمن-مستوطنة-سلعيت-في-الأغوار-الشمالية-1078344406.html
إسرائيليون يبدؤون بناء وحدات جديدة ضمن مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية
إسرائيليون يبدؤون بناء وحدات جديدة ضمن مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية
بدأ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:11+0000
2023-06-21T14:11+0000
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وصرح مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية الفلسطينية، معتز بشارات، إن المستوطنين الإسرائيليين شرعوا ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، اليوم الأربعاء، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية إطلاق نار، الثلاثاء الماضي.وحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان من المكتب إن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، "وافقوا على الدعم والتعزيزالفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي".ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، أمس الثلاثاء.وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر قرار توسيع الاستيطان، مؤكدة أنها "ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية".وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة"، مشددا على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.وحذر أبو ردينة من أن "هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف من الظروف".يذكر أن مستوطنين كانوا قد هاجموا بحماية من الجيش الإسرائيلي بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين فيها.وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المستوطنين اقتحموا، اليوم الأربعاء، البلدة من الجهة الشرقية، وأن أهالي البلدة خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي أضرمت في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية".
https://sputnikarabic.ae/20230621/فلسطين-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-وتدعو-إلى-اهتمام-دولي-بالعدوان-الإسرائيلي-المفزع-1078324220.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

إسرائيليون يبدؤون بناء وحدات جديدة ضمن مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية

14:11 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Ajwadمستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Ajwad
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بدأ مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأربعاء، بناء وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة "سلعيت" في الأغوار الشمالية.
وصرح مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية الفلسطينية، معتز بشارات، إن المستوطنين الإسرائيليين شرعوا ببناء 55 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت، اليوم الأربعاء، على دعم مخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، التي شهدت عملية إطلاق نار، الثلاثاء الماضي.
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وحسب صحيفة "معاريف"، قال بيان من المكتب إن نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير المال بتسلئيل سموتريتش، "وافقوا على الدعم والتعزيزالفوري لمخطط بناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي".
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ذلك بأنه رد على هجوم فلسطيني مسلح هناك أودى بحياة 4 أشخاص، أمس الثلاثاء.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر قرار توسيع الاستيطان، مؤكدة أنها "ستدرس خياراتها لتحديد العلاقة مع إسرائيل ومحاسبتها وملاحقتها قانونيًا في المحاكم الدولية".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، في مقابلة مع إذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، إن "البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة"، مشددا على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.
رجل يسير بجوار سيارات مدمرة في ساحة خردة، بعد إحراقها خلال الليل، في بلدة حوارة بالقرب من نابلس في لضفة الغربية المحتلة، 27 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
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وحذر أبو ردينة من أن "هذه القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض"، مشيرا إلى أن "هذا الأمر لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف من الظروف".
يذكر أن مستوطنين كانوا قد هاجموا بحماية من الجيش الإسرائيلي بلدة تُرمسعيا شمال شرق مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقاموا بالاعتداء على بيوت وممتلكات الفلسطينيين فيها.
وأفاد مصدر، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "المستوطنين اقتحموا، اليوم الأربعاء، البلدة من الجهة الشرقية، وأن أهالي البلدة خرجوا للتصدي لعملية الاقتحام ومحاولة إخماد النيران التي أضرمت في عدد من السيارات والمحاصيل الزراعية".
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