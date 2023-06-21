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https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-حزب-الله-اللبناني-يقيم-موقعا-عسكريا-داخل-الأراضي-الإسرائيلية-1078339175.html
إعلام: "حزب الله" اللبناني يقيم موقعا عسكريا داخل "الأراضي الإسرائيلية"
إعلام: "حزب الله" اللبناني يقيم موقعا عسكريا داخل "الأراضي الإسرائيلية"
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مناقشات داخل الكنيست كشفت عن وجود موقع عسكري تابع لـ "حزب الله" اللبناني داخل "الأراضي الإسرائيلية"، على حدود إسرائيل الشمالية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:51+0000
2023-06-21T11:51+0000
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تم تناول الواقعة خلال مناقشات داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، الذي أوضح أن تلك النقاشات حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وبحسب الموقع، فإن "قوة تابعة لـ "حزب الله" تمكنت من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر مزارع شبعا، وأقامت موقعا عسكريا فيها".ولفت الموقع إلى أن بعض أعضاء الكنيست هم الذين أثاروا هذا الأمر، يوم أمس الثلاثاء، معتبرين أنها واقعة غير عادية وخطيرة تحدث على حدود البلاد الشمالية.وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن قوات "حزب الله" أقامت خيمتين يستخدمهما مسلحين تابعين له، ويتراوح عددهم ما بين 3 إلى 8 أفراد.ولفت التقرير إلى أن هذا الموقع الذي أقامه "حزب الله" يقع في مواجهة موقع جنود إسرائيليين، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التعامل مع هذا الأمر.وقبل أيام، وجّه "حزب الله" اللبناني تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة، بينما قال موقع عبري بعدها، أن لواء النخبة الإسرائيلي "غولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة "حزب الله" اللبناني لدى توغله داخل الأراضي الإسرائيلية.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار حزب الله

إعلام: "حزب الله" اللبناني يقيم موقعا عسكريا داخل "الأراضي الإسرائيلية"

11:51 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مناقشات داخل الكنيست كشفت عن وجود موقع عسكري تابع لـ "حزب الله" اللبناني داخل "الأراضي الإسرائيلية"، على حدود إسرائيل الشمالية.
تم تناول الواقعة خلال مناقشات داخل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، الذي أوضح أن تلك النقاشات حضرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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وبحسب الموقع، فإن "قوة تابعة لـ "حزب الله" تمكنت من التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية عبر مزارع شبعا، وأقامت موقعا عسكريا فيها".
ولفت الموقع إلى أن بعض أعضاء الكنيست هم الذين أثاروا هذا الأمر، يوم أمس الثلاثاء، معتبرين أنها واقعة غير عادية وخطيرة تحدث على حدود البلاد الشمالية.
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وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن قوات "حزب الله" أقامت خيمتين يستخدمهما مسلحين تابعين له، ويتراوح عددهم ما بين 3 إلى 8 أفراد.
ولفت التقرير إلى أن هذا الموقع الذي أقامه "حزب الله" يقع في مواجهة موقع جنود إسرائيليين، بينما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه يجري التعامل مع هذا الأمر.
وقبل أيام، وجّه "حزب الله" اللبناني تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة، بينما قال موقع عبري بعدها، أن لواء النخبة الإسرائيلي "غولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة "حزب الله" اللبناني لدى توغله داخل الأراضي الإسرائيلية.
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