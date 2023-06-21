https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-والغربية-من-أوكرانيا-1078322411.html
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T01:19+0000
2023-06-21T01:19+0000
2023-06-21T01:55+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
ووفقًا للبيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية---عاجل--1078321599.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
01:19 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 01:55 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
ووفقًا للبيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية
في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.