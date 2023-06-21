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إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-والغربية-من-أوكرانيا-1078322411.html
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا
أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T01:19+0000
2023-06-21T01:55+0000
أخبار أوكرانيا
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ووفقًا للبيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230620/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-3-مناطق-أوكرانية---عاجل--1078321599.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إعلان حالة التأهب الجوي في المناطق الوسطى والغربية من أوكرانيا

01:19 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 01:55 GMT 21.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
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أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي في مناطق وسط وغرب أوكرانيا، وفقًا لبيانات خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عبر الإنترنت.
ووفقًا للبيانات المتاحة على الخريطة، تم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مقاطعات سومي، وبولتافا، وكيروفوهراد، وتشيركاسي، وكييف، وفينيتسا، وجيتومير، وخميلنيتسك، وتشيرنيفيتسي وروفينسك في أوكرانيا.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في 3 مناطق أوكرانية
أمس, 22:44 GMT
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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