https://sputnikarabic.ae/20230621/إيران-ترحب-بالمضي-قدما-لعودة-العلاقات-مع-مصر-بعد-وساطة-عمانية-بين-الدولتين-1078351888.html

إيران ترحب بالمضي قدما لعودة العلاقات مع مصر بعد وساطة عمانية بين الدولتين

إيران ترحب بالمضي قدما لعودة العلاقات مع مصر بعد وساطة عمانية بين الدولتين

قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بشأن العلاقات مع دول الجوار والإسلامية والصديقة، یعتمد علی التفاعل". 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:50+0000

2023-06-21T15:50+0000

2023-06-21T15:50+0000

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إيران ترحب بالمضي قدما لعودة العلاقات مع مصر بعد وساطة عمانية بين الدولتين إيران ترحب بالمضي قدما لعودة العلاقات مع مصر بعد وساطة عمانية بين الدولتين

ولفت إلى أن "مصر أعربت عن رغبتها في استئناف العلاقات مع إيران"، ونوّه إلى أنه "قام بطرح هذا الموضوع مع قائد الثورة المرشد الإيراني علي خامنئي والذي رحب به أيضا".وصرح الرئيس الإيراني أن سلطان عمان هيثم بن طارق، أبلغ إيران أن مصر تريد استئناف العلاقات وهو ما رحبت به الدولة الإيرانية، مشددا على "ترحيب إيران دائما بالعلاقات مع دول الجوار والدول الاسلامية والدول المتحالفة، طالما يسعون للعلاقات الودية".وكان المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قد أكد أخيرا، أن بلاده ترحب باستعداد مصر لاستئناف العلاقات مع طهران.جاء ذلك بعد أيام من قيام هيثم بن طارق، بزيارة لمصر استمرت يومين، حيث ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، علاقات القاهرة مع طهران، وفقًا للمسؤولين.وتتمتع عُمان بعلاقات وثيقة مع إيران الإسلامية وغير العربية، وكثيرا ما تولت أدوار الوساطة في النزاعات الإقليمية أو في النزاعات التي تضع طهران ضد الحكومات الأخرى، في العالم العربي وفي الغرب.وأوضح أنه من ناحية أخرى لأن الحكم الإيراني يعود للجناح التقليدي ومع ترحيب النظام الإيراني لعودة العلاقات، والنقطة المهمة أيضا تظهر في عودة العلاقات الخليجية الإيرانية والتعاون بدل المواجهة واعتماد الحوار بدل المقاطعة بالتالي أصبح هناك اتجاه عام في المنطقة لتصالح الدول العربية مع دول الجوار خاصة تركيا وإيران.وأكد أن سلطنة عمان ليست وحدها التي تقوم بدور الوساطة في تحسين العلاقة بين إيران ومصر لكن العراق أيضا حيث تطرق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى هذا الملف عند زيارته الأخيرة لمصر.من جانبها، قالت إيران إنها تريد علاقات أفضل مع مصر، الدولة العربية الأكثر سكانًا. ومع ذلك، التزمت الحكومة المصرية الصمت بشأن العلاقات مع إيران، لكن وسائل الإعلام الإقليمية كانت تتحدث عن تحسن وشيك في العلاقات في الأسابيع الأخيرة.ووافقت السعودية على إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران التي قُطعت في عام 2016.وكان عضو البرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، قد أعلن عن لقاء قريب بين وزيري خارجية مصر سامح شكري، وإيران حسين أمير عبد اللهيان.وقال مالكي، إن "وزيري خارجية إيران ومصر سيلتقيان قريبا، وفي المرحلة المقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى رئيسي إيران ومصر"، مشيرًا أنه "قبل هذه اللقاءات سيتم الإعلان عن إقامة العلاقات بين إيران ومصر".وفي 30 مايو/ أيار الماضي، أوعز الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر.وقد حمل سلطان عمان رسالة إلى إيران في الفترة الأخيرة مفادها أن مصر مستعدة لعودة العلاقات مع إيران مما سيؤثر بالإيجاب على مصالح البلدين في المنطقة.وأشار حداد إلى أن مصر دولة محورية كبيرة وأن الموانع التي تعوق التقارب دائما تأتي من الخارج أي بفعل دول أخرى مثل تدخل "الكيان الصهيوني" الذي يشعر دائما بالقلق نتيجة أي تقارب عربي مع إيران.

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