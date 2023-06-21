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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/استسلام-مجموعة-أوكرانية-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1078339051.html
استسلام مجموعة أوكرانية على محور كراسني ليمان – عاجل
استسلام مجموعة أوكرانية على محور كراسني ليمان – عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:34+0000
2023-06-21T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تمكنت القوات الروسية من قمع أنشطة 3 مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وفي غابات سيريبريانسك".وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 135 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-30"، و3 مدفعيات ذاتية الدفع "غفوزديكا".وبحسب الدفاع الروسية، استسلم ثمانية جنود أوكرانيين.وأفادت الدفاع في بيانها بأن "تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للواء الدفاع الإقليمي 109، وكذلك المدفعية 44 والألوية الآلية 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وموروخوفيتس في مقاطعة خاركوف".وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان"خلال الـ24 الساعة الماضية".ووفقا للدفاع الروسية: "تم تدمير 12 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليوبيموفكا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه وبلوشانكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولودينو وبلاغوفيشينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
https://sputnikarabic.ae/20230621/قوات-مركز-الجنوب-الروسية-تصد-10-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1078338147.html
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روسيا

استسلام مجموعة أوكرانية على محور كراسني ليمان – عاجل

11:34 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 11:43 GMT 21.06.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين.
وقالت الدفاع في بيانها: "تمكنت القوات الروسية من قمع أنشطة 3 مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية وفي غابات سيريبريانسك".
وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 135 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتال مشاة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات بيك آب، ومدفع هاوتزر "دي-30"، و3 مدفعيات ذاتية الدفع "غفوزديكا".
وبحسب الدفاع الروسية، استسلم ثمانية جنود أوكرانيين.
وأفادت الدفاع في بيانها بأن "تم تدمير مستودعات الذخيرة التابعة للواء الدفاع الإقليمي 109، وكذلك المدفعية 44 والألوية الآلية 60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وموروخوفيتس في مقاطعة خاركوف".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات مركز "الجنوب" الروسية تصد 10 هجمات أوكرانية على محور دونيتسك
11:12 GMT
وقالت الدفاع: "تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، من اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان"خلال الـ24 الساعة الماضية".
ووفقا للدفاع الروسية: "تم تدمير 12 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق ليوبيموفكا وبيريموزنوي في مقاطعة زابوروجيه وبلوشانكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية وفولودينو وبلاغوفيشينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
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