https://sputnikarabic.ae/20230621/الحكومة-المصرية-توافق-على-إلغاء-الإعفاءات-لجهات-الدولة-في-الأنشطة-الاستثمارية-1078348213.html
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T15:07+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مواد مشروع القانون "كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية".وأوضح أنه لن "يتم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية".ووفقا للبيان، "نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".كما أشار إلى أن "الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعما للتنافس في إطار من الحيادية والشفافية واقتصاديات السوق الحر".
https://sputnikarabic.ae/20230602/خبراء-الظروف-الراهنة-في-مصر-تمثل-فرصة-واعدة-للاستثمارات-الروسية-1077685448.html
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
الحكومة المصرية توافق على إلغاء الإعفاءات لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية
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وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن مواد مشروع القانون "كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية".
وأضاف البيان أن "المساواة ستكون من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم سواء كان الإعفاء كليا أو جزئيا".
وأوضح أنه لن "يتم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر
، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية".
ووفقا للبيان، "نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها".
كما أشار إلى أن "الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار
، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ودعما للتنافس في إطار من الحيادية والشفافية واقتصاديات السوق الحر".