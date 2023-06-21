https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-بمسيرات-أوكرانية-على-أهداف-في-موسكو_عاجل-1078325448.html
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي بمسيرات أوكرانية على أهداف في ضواحي موسكو - عاجل
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي بمسيرات أوكرانية على أهداف في ضواحي موسكو - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على منشآت في ضواحي موسكو. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T06:43+0000
2023-06-21T06:43+0000
2023-06-21T07:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضافت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بواسطة ثلاث طائرات دون طيار".وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم ردع جميع الطائرات عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة، وأُسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار".وقال حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، إن طائرتين دون طيار سقطتا صباحا، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات.وكتب في قناته على "تلغرام": "اليوم، سقطت مسيرتين في حوالي الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحًا، عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية، نتيجة الاعتراضات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الروسية-تصد-هجوم-أوكراني-على-محور-تورسكي-بجمهورية-دونيتسك--1078322704.html
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روسيا, العالم
الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم إرهابي بمسيرات أوكرانية على أهداف في ضواحي موسكو - عاجل
06:43 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 07:01 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن كييف حاولت تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على منشآت في ضواحي موسكو.
وأضافت الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بواسطة ثلاث طائرات دون طيار".
وقالت وزارة الدفاع الروسية: "تم ردع جميع الطائرات عن طريق الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها السيطرة، وأُسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار".
وقال حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، اليوم الأربعاء، إن طائرتين دون طيار سقطتا صباحا، عند اقترابهما من مستودعات عسكرية في الضواحي، ولم تقع أضرار أو إصابات.
وكتب في قناته على "تلغرام": "اليوم، سقطت مسيرتين في حوالي الساعة 5:30 والساعة 5:50 صباحًا، عند الاقتراب من مستودعات إحدى الوحدات العسكرية، نتيجة الاعتراضات العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.