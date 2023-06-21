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مقتل 4 فلسطينيين بصاروخ أطلقته مسيرة إسرائيلية في جنين
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للمسيرات-وهي-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1078356849.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرات روسية وهي تدمر مركبات عسكرية ثقيلة أوكرانية تنقل الذخيرة والعتاد للقوات الأوكرانية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T17:55+0000
2023-06-21T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر في الفيديو كيف تهاجم المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية المحمّلة بالذخيرة وتدمرها.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونوهت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين.
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روسيا

الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو

17:55 GMT 21.06.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصور طائرة الاستطلاع دون طيار "أورلان 10" تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة الاستطلاع دون طيار أورلان 10 تشارك في العملية العسكرية الروسية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . РИА Новости
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرات روسية وهي تدمر مركبات عسكرية ثقيلة أوكرانية تنقل الذخيرة والعتاد للقوات الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو كيف تهاجم المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية المحمّلة بالذخيرة وتدمرها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونوهت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين.
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