https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تنشر-لقطات-للمسيرات-وهي-تدمر-مركبات-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1078356849.html
الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو
الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرات روسية وهي تدمر مركبات عسكرية ثقيلة أوكرانية تنقل الذخيرة والعتاد للقوات الأوكرانية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T17:55+0000
2023-06-21T17:55+0000
2023-06-21T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويظهر في الفيديو كيف تهاجم المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية المحمّلة بالذخيرة وتدمرها.وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.ونوهت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تنشر لقطات للمسيرات وهي تدمر مركبات عسكرية أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، لقطات لمسيرات روسية وهي تدمر مركبات عسكرية ثقيلة أوكرانية تنقل الذخيرة والعتاد للقوات الأوكرانية.
ويظهر في الفيديو كيف تهاجم المسيرات التابعة للقوات الجوية الروسية المركبات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية المحمّلة بالذخيرة وتدمرها.
وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الروسية، نجاح مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بصد 10 محاولات هجومية نفذها الجيش الأوكراني، خلال اليوم الماضي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ونوهت الوزارة إلى أن القوات الروسية تمكنت من أسر 8 جنود أوكرانيين.