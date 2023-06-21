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https://sputnikarabic.ae/20230621/العراق-رئيس-هيئة-الاستثمار-يعلن-تغيير-العديد-من-اللوائح-المعرقلة--1078352754.html
العراق... رئيس هيئة الاستثمار يعلن تغيير العديد من اللوائح المعرقلة للاستثمارات في البلاد
العراق... رئيس هيئة الاستثمار يعلن تغيير العديد من اللوائح المعرقلة للاستثمارات في البلاد
أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيدر مكية، اليوم الأربعاء، تغيير الكثير من اللوائح واللجان المعرقلة للعملية الاستثمارية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T16:10+0000
2023-06-21T16:11+0000
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وأضاف مكية أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى جعل العملية الاستثمارية أكثر سلاسة فيما أشار إلى فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.ويرى المسؤول العراقي أن هذه اللجان المعرقلة أصبحت من الماضي، أما اللجان المشكلة حالياً والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية أصبحت أكثر سلاسة.ولفت رئيس هيئة الاستثمار العراقية أنه فيما مضى كانت طلبات أو تعديل إجازة أو تنازل عن إجازة أو توسعة لمساحة مشروع أو تغيير نشاط المشروع، كانت تمر بتعقيدات لا حصر لها، والآن هذه أصبحت سلسة وفي متناول الهيئة الوطنية أو هيئات الاستثمار في المحافظات، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وفي وقت سابق، وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وأكد سفير قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن زيارة أمير قطر تعد أول زيارة لقائد عربي لجمهورية العراق في ظل الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.وكشف أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العراق ستشهد التوقيع على 3 اتفاقيات، تخص إعلان نوايا مشتركة، واتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول بين البلدين، بالإضافة إلى النقل الجوي.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

العراق... رئيس هيئة الاستثمار يعلن تغيير العديد من اللوائح المعرقلة للاستثمارات في البلاد

16:10 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 16:11 GMT 21.06.2023)
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيدر مكية، اليوم الأربعاء، تغيير الكثير من اللوائح واللجان المعرقلة للعملية الاستثمارية.
وأضاف مكية أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى جعل العملية الاستثمارية أكثر سلاسة فيما أشار إلى فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
ويرى المسؤول العراقي أن هذه اللجان المعرقلة أصبحت من الماضي، أما اللجان المشكلة حالياً والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية أصبحت أكثر سلاسة.
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ولفت رئيس هيئة الاستثمار العراقية أنه فيما مضى كانت طلبات أو تعديل إجازة أو تنازل عن إجازة أو توسعة لمساحة مشروع أو تغيير نشاط المشروع، كانت تمر بتعقيدات لا حصر لها، والآن هذه أصبحت سلسة وفي متناول الهيئة الوطنية أو هيئات الاستثمار في المحافظات، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وفي وقت سابق، وصل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية.
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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الأخير استقبل أمير قطر، في صالة الشرف الكبرى في مطار بغداد الدولي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وأكد سفير قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن زيارة أمير قطر تعد أول زيارة لقائد عربي لجمهورية العراق في ظل الحكومة الحالية برئاسة، محمد شياع السوداني.
وكشف أن زيارة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العراق ستشهد التوقيع على 3 اتفاقيات، تخص إعلان نوايا مشتركة، واتفاقية إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من سمات الدخول بين البلدين، بالإضافة إلى النقل الجوي.
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