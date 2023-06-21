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العراق يعلن انطلاق المرحلة الـ 6 من عملية "سيوف الحق"
العراق يعلن انطلاق المرحلة الـ 6 من عملية "سيوف الحق"
أعلنت الحكومة العراقية انطلاق المرحلة الـ 6 من عملية "سيوف الحق" التي تهدف إلى تطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T16:06+0000
2023-06-21T16:06+0000
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جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن العملية تهدف إلى تعزيز العمل الأمني في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه تم إطلاقها بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتحت إشراف قيادة العمليات المشتركة.ولفت البيان إلى أن المرحلة الـ 6 من العملية تعد استكمالا للمراحل السابقة، مشيرا إلى أنه تهدف إلى تنفيذ ضربات استباقية للإرهاب والخارجين عن القانون.وأكد البيان أن إطلاق هذا المرحلة من العملية جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بمشاركة قيادات العمليات في قوات الحدود والحشد الشعبي وقيادات عمليات الجزيرة والأنبار وغرب نينوى، إضافة إلى القوات الجوية.يذكر أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الخليج
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, أخبار الخليج

العراق يعلن انطلاق المرحلة الـ 6 من عملية "سيوف الحق"

16:06 GMT 21.06.2023
© Photo / خلية الإعلام الأمنيانطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق
انطلاق المرحلة الثامنة من إرادة النصر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Photo / خلية الإعلام الأمني
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أعلنت الحكومة العراقية انطلاق المرحلة الـ 6 من عملية "سيوف الحق" التي تهدف إلى تطهير الأراضي العراقية من بقايا الإرهاب وتأمين الحدود.
جاء ذلك في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز".
وأوضح البيان أن العملية تهدف إلى تعزيز العمل الأمني في المناطق الحدودية، مشيرا إلى أنه تم إطلاقها بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتحت إشراف قيادة العمليات المشتركة.
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ولفت البيان إلى أن المرحلة الـ 6 من العملية تعد استكمالا للمراحل السابقة، مشيرا إلى أنه تهدف إلى تنفيذ ضربات استباقية للإرهاب والخارجين عن القانون.
وأكد البيان أن إطلاق هذا المرحلة من العملية جاء بناء على معلومات استخباراتية دقيقة بمشاركة قيادات العمليات في قوات الحدود والحشد الشعبي وقيادات عمليات الجزيرة والأنبار وغرب نينوى، إضافة إلى القوات الجوية.
يذكر أن العراق كان قد أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2017، طرد عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول) وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض أنحاء البلاد.
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