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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-25-مرة-خلال-24-ساعة-1078323204.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي
ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية قامت... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T03:31+0000
2023-06-21T03:33+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشر على صفحته في "تلغرام"، أفادت البعثة بوقوع 25 حادثة قصف خلال الـ24 ساعة الماضية، بواسطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، بالإضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا.وأوضح البيان أيضًا أن القوات الأوكرانية أطلقت 135 وحدة ذخيرة مختلفة.تعرضت 6 مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، وغورلوفا، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، وماكيفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الروسية-تصد-هجوم-أوكراني-على-محور-تورسكي-بجمهورية-دونيتسك--1078322704.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي

03:31 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 03:33 GMT 21.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 135 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشر على صفحته في "تلغرام"، أفادت البعثة بوقوع 25 حادثة قصف خلال الـ24 ساعة الماضية، بواسطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، بالإضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا.
أول مرة تم تنفذ عملية جوية مشتركة بين القوات الجوية الروسية والسورية من قاعدة حميميم السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور تورسكي بجمهورية دونيتسك
02:07 GMT
وأوضح البيان أيضًا أن القوات الأوكرانية أطلقت 135 وحدة ذخيرة مختلفة.
تعرضت 6 مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، وغورلوفا، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، وماكيفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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