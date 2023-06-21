https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الأوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-25-مرة-خلال-24-ساعة-1078323204.html
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي
ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية قامت... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T03:31+0000
2023-06-21T03:31+0000
2023-06-21T03:33+0000
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ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشر على صفحته في "تلغرام"، أفادت البعثة بوقوع 25 حادثة قصف خلال الـ24 ساعة الماضية، بواسطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، بالإضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا.وأوضح البيان أيضًا أن القوات الأوكرانية أطلقت 135 وحدة ذخيرة مختلفة.تعرضت 6 مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، وغورلوفا، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، وماكيفكا.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الروسية-تصد-هجوم-أوكراني-على-محور-تورسكي-بجمهورية-دونيتسك--1078322704.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 25 مرة خلال اليوم الماضي
03:31 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 03:33 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية قامت بقصف الأراضي الجمهورية 25 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 135 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشر على صفحته في "تلغرام"، أفادت البعثة بوقوع 25 حادثة قصف خلال الـ24 ساعة الماضية، بواسطة التشكيلات المسلحة الأوكرانية. تم تسجيل 16 حادثة قصف بعيار 155 ملم في اتجاه دونيتسك، و4 حوادث قصف بعيار 152 ملم في اتجاه غورلوفا، و4 حوادث قصف بعيار 155 ملم في اتجاه ياسينوفاتايا، بالإضافة إلى حادثة قصف واحدة بعيار 152 ملم في اتجاه فولنوفاخا.
وأوضح البيان أيضًا أن القوات الأوكرانية أطلقت 135 وحدة ذخيرة مختلفة.
تعرضت 6 مدن في الجمهورية للقصف وهي: دونيتسك، وغورلوفا، وزايتسيفو، وياسينوفاتايا، وماكيفكا.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.