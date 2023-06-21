https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الروسية-تدمر-أرتالا-من-الاحتياطيات-الأوكرانية-وتضرب-مركزا-لتجمع-الوحدات--1078339314.html
القوات الروسية تدمر أرتالا من الاحتياطيات الأوكرانية وتضرب مركزا لتجمع الوحدات
القوات الروسية تدمر أرتالا من الاحتياطيات الأوكرانية وتضرب مركزا لتجمع الوحدات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت أرتالا من الاحتياطيات الأوكرانية وضربت مركزا لتجمع الوحدات، في مقاطعة زابوروجيه. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:38+0000
2023-06-21T11:38+0000
2023-06-21T12:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، نتيجة للأعمال الشجاعة والمهنية لوحدات مجموعة "فوستوك" الروسية، والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد هجومين من وحدات اللواء 65 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، معزز بالدبابات في مناطق نوفودانيلوفكا ويابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".وتم تدمير أرتالا لاحتياطيات العدو التي تتقدم على اتجاه لوبكوفو وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك تم تدمير القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بيلوغوري في مقاطعة زابوروجيه.وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية، في مناطق دوروجنيانكا وغولياي بولي وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.وبلغ إجمالي خسائر العدو على اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما يصل إلى 200 جندي أوكراني، و8 دبابات، و6 مركبات قتال مشاة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي، تمكنت من اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان" خلال الـ24 الساعة الماضية.
https://sputnikarabic.ae/20230621/قوات-مركز-الجنوب-الروسية-تصد-10-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1078338147.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر أرتالا من الاحتياطيات الأوكرانية وتضرب مركزا لتجمع الوحدات
11:38 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 12:01 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت أرتالا من الاحتياطيات الأوكرانية وضربت مركزا لتجمع الوحدات، في مقاطعة زابوروجيه.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه زابوروجيه، نتيجة للأعمال الشجاعة والمهنية لوحدات مجموعة "فوستوك" الروسية، والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد هجومين من وحدات اللواء 65 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، معزز بالدبابات في مناطق نوفودانيلوفكا ويابلوكوفو في مقاطعة زابوروجيه".
وتم تدمير أرتالا لاحتياطيات العدو التي تتقدم على اتجاه لوبكوفو وكامينسكوي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك تم تدمير القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في منطقة بيلوغوري في مقاطعة زابوروجيه.
وتم قمع أنشطة ثلاث مجموعات تخريبية واستطلاعية أوكرانية، في مناطق دوروجنيانكا وغولياي بولي وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغ إجمالي خسائر العدو على اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، ما يصل إلى 200 جندي أوكراني، و8 دبابات، و6 مركبات قتال مشاة، و13 مركبة قتالية مدرعة، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، ومدفع "غفوزديكا"، بالإضافة إلى راجمة صواريخ من طراز "غراد".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسي، تمكنت من اعتراض 7 صواريخ من طراز "هيمارس" و"أوراغان" خلال الـ24 الساعة الماضية.