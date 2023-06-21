https://sputnikarabic.ae/20230621/القوات-الروسية-تصد-هجوم-أوكراني-على-محور-تورسكي-بجمهورية-دونيتسك--1078322704.html
القوات الروسية تصد هجوم أوكراني على محور تورسكي بجمهورية دونيتسك - عاجل
القوات الروسية تصد هجوم أوكراني على محور تورسكي بجمهورية دونيتسك - عاجل
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T02:07+0000
2023-06-21T02:07+0000
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موسكو – سبوتنيك. وصرّح ألكسندر سافتشوك، رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "المركز": "في منطقة تورسكي، حاولت الوحدات المدعومة بمركبات قتال المشاة للكتائب الميكانيكية 63 و42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجومًا على مواقع القوات الروسية".وأضاف: "نتيجة ضربة جوية من طائرات الهجوم التابعة لمجموعة "المركز"، تكبد العدو خسائر فادحة في القوات البشرية والمعدات العسكرية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-المناطق-الوسطى-والغربية-من-أوكرانيا-1078322411.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
القوات الروسية تصد هجوم أوكراني على محور تورسكي بجمهورية دونيتسك - عاجل
02:07 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 02:17 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من صد هجوم للقوات الأوكرانية على محور تورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرة إلى تكبيد العدو خسائر كبيرة.
موسكو – سبوتنيك
. وصرّح ألكسندر سافتشوك، رئيس المكتب الإعلامي لمجموعة "المركز": "في منطقة تورسكي، حاولت الوحدات المدعومة بمركبات قتال المشاة للكتائب الميكانيكية 63 و42 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية شن هجومًا على مواقع القوات الروسية".
وأضاف: "نتيجة ضربة جوية من طائرات الهجوم التابعة لمجموعة "المركز"، تكبد العدو خسائر فادحة في القوات البشرية والمعدات العسكرية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.