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https://sputnikarabic.ae/20230621/الكرملين-استعدادات-قمة-بريكس-كانت-على-جدول-اجتماع-بوتين-ورئيس-جنوب-أفريقيا-1078333624.html
الكرملين: استعدادات قمة "بريكس" كانت على جدول اجتماع بوتين ورئيس جنوب أفريقيا
الكرملين: استعدادات قمة "بريكس" كانت على جدول اجتماع بوتين ورئيس جنوب أفريقيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المسائل المتعلقة بقمة "بريكس" المزمع عقدها في شهر أغسطس/ آب المقبل، قد تمت... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:13+0000
2023-06-21T10:13+0000
مجموعة بريكس
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين حول هذا الموضوع: "كانت الاستعدادات للقمة المقبلة على جدول الأعمال، والنقاشات مستمرة".وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الخبراء سيطلعون الزعماء الخمسة على الأعضاء الجدد المحتملين في المجموعة.وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
https://sputnikarabic.ae/20230620/الصين-تعلق-على-طلب-بنغلاديش-الانضمام-إلى-بريكس--1078289480.html
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مجموعة بريكس, روسيا
مجموعة بريكس, روسيا

الكرملين: استعدادات قمة "بريكس" كانت على جدول اجتماع بوتين ورئيس جنوب أفريقيا

10:13 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن المسائل المتعلقة بقمة "بريكس" المزمع عقدها في شهر أغسطس/ آب المقبل، قد تمت مناقشتها خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، قبل أيام.
وقال بيسكوف للصحفيين حول هذا الموضوع: "كانت الاستعدادات للقمة المقبلة على جدول الأعمال، والنقاشات مستمرة".

ومن المقرر أن يعقد قادة مجموعة "بريكس" قمة في جوهانسبرغ، في أغسطس المقبل.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إن الخبراء سيطلعون الزعماء الخمسة على الأعضاء الجدد المحتملين في المجموعة.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
الصين تعلق على طلب بنغلاديش الانضمام إلى "بريكس"
أمس, 09:26 GMT

وتسعى العديد من البلدان، ومعظمها من دول الجنوب، للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تمثل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 40% من سكان العالم.

وتشمل الدول الأعضاء التي تطمح للانضمام إلى "بريكس"، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتركيا وإيران ومصر والجزائر والأرجنتين.
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