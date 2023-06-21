https://sputnikarabic.ae/20230621/الكرملين-بوتين-يلتقي-مع-رئيس-الوزراء-القطري-غدا-الخميس-1078337824.html
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء القطري غدا الخميس
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء القطري غدا الخميس
أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T11:04+0000
2023-06-21T11:04+0000
2023-06-21T11:04+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان بوتين سيلتقي مع رئيس وزراء قطر، في إطار زيارته لروسيا: "غدًا الرئيس بوتين سيلتقي معه".ووصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث سيتم، خلال اللقاء، إيلاء اهتماما خاصا لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.وأكد الدبلوماسي الروسي: "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230613/رغم-الضغوط-الخارجية-الهائلة-قطر-أكبر-مستثمر-عربي-في-روسيا-1078075066.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
الكرملين: بوتين يلتقي مع رئيس الوزراء القطري غدا الخميس
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أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، يوم غد الخميس، مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وقال
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، رداً على سؤال ما إذا كان بوتين سيلتقي مع رئيس وزراء قطر، في إطار زيارته لروسيا: "غدًا الرئيس بوتين سيلتقي معه".
ووصل محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، إلى موسكو لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري
مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين، حيث سيتم، خلال اللقاء، إيلاء اهتماما خاصا لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.
وفي وقت سابق، صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا
، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.
وأكد الدبلوماسي الروسي: "على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي"، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار.