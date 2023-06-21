الكشف عن تفاصيل "التعديل السري" الذي تلقته "ميغ 29" الأوكرانية
© Photo / Official account of Air Force of the Armed Forces of Ukraineمقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المجهزة بنظام برج سفلي جديد.
© Photo / Official account of Air Force of the Armed Forces of Ukraine
تم رصد مقاتلة أوكرانية واحدة على الأقل من طراز "ميغ-29" تحلق بنظام جديد لم يسبق له مثيل من نظام التسليح السفلي. وعلى الرغم من عدم معرفة طبيعة هذا التجهيز، إلا أن هذه المشاهد أثارت بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام، خاصة بالنظر إلى التعديلات السابقة التي تم إجراؤها على طراز "ميغ- 29" للسماح لها بحمل أسلحة جديدة من أصل غربي.
وبحسب المصادر، تم نشر صورة للمقاتلة في اليوم السابق من خلال الحساب الرسمي للقوات الجوية الأوكرانية على "تويتر".
وكانت الصورة مصحوبة بتعليق "يوم جديد - تحديات جديدة" تشير إلى أن الجيش قرر نشر صورة لهذه الطائرة المزودة بأسلحة غير عادية والإعلان عن ظهور قدرات جديدة في الطيران العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "في المكان الذي يتم فيه تثبيت قاذفات "أكو-470" لصواريخ " آر-27" عادة تحت جناح "ميغ-29"، ظهرت أبراج ذات غرض غير مفهوم غير معهود تماما لهذه الطائرة. بات معروفا أنه تم تعديل طائرات "ميغ -29" الأوكرانية السابقة باستخدام برج خاص لإطلاق صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز "إيه جي إم-88"، ومن الواضح أن الطائرات تم تكييفها لنوع آخر من الأسلحة التي لم تستخدمها من قبل".
© Photo / Official account of Air Force of the Armed Forces of Ukraineمقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المجهزة بنظام برج سفلي جديد.
مقاتلة "ميغ-29" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المجهزة بنظام برج سفلي جديد.
© Photo / Official account of Air Force of the Armed Forces of Ukraine
وبحسب صحيفة "thedrive"، من الممكن أن تكون المعدات عبارة عن تجهيزات لحمل قنابل دقيقة من نوع "جي دي إم-إي ر" والتي تم الإعلان عن تسليمها في وقت سابق، لكن لم يكن معروفًا أي الطائرات تم تخصيصها لها.