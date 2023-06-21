بوتين يعلن دخول صاروخ "سارمات" الاستراتيجي الثقيل الخدمة في وقت قريب
12:12 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 12:39 GMT 21.06.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
يتبع
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن المنشآت الأولى في مجمعات أنظمة صواريخ "سارمات" الثقيلة، ستبدأ بتنفيذ المهام القتالية في المستقبل القريب.
وقال بوتين، في اجتماع مع خريجي مؤسسات التعليم العسكري العالي: "في المستقبل القريب، ستبدأ قاذفات مجمع سارمات المزودة بصاروخ ثقيل جديد في الخدمة القتالية".
ويتمتع الصاروخ الباليستي الروسي العابر للقارات "سارمات" بخصائص فريدة من شأنها إبطال قدرات أنظمة الدفاع المضادة للصواريخ المتطورة، ويمكن استخدام مجموعة موسعة من المعدات القتالية على "سارمات".
وفي وقت سابق، قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، إن "أحدث صاروخ باليستي من طراز "سارمات" تم إنشاؤه لتزويده برؤوس حربية تفوق سرعتها سرعة الصوت من طراز "أفانغارد"، وسيكون قادرًا على حمل العديد من هذه الرؤوس الحربية".
تبلغ سرعة الرؤوس الحربية "أفانغارد" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت 28 ماخ، أو 10 كيلومترات في الثانية.
© Sputnikسارمات
سارمات
© Sputnik
© Sputnik / القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
القوات الروسية المسلحة اليوم وغدا
© Sputnik /
وقال بوتين في وقت سابق: "سيعزز هذا السلاح الفريد الإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة، ويضمن بشكل موثوق أمن روسيا من التهديدات الخارجية، ويرغم أولئك الذين يحاولون تهديد بلادنا خلال الخطاب المسعور والعدواني على التعقل".
© Photo / Ministry fo Defence / منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
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© Photo / Ministry fo Defence /
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورتجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
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تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصور
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل/ نيسان 2022
3/3
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل/ نيسان 2022
1/3
© Photo / Ministry fo Defence /
منظومة الصواريخ الجديدة العابرة للقارات "سارمات"
2/3
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
3/3
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل/ نيسان 2022
واعتبر بوتين أن هذا الصاروخ "لا مثيل له في العالم، ولن يكون له نظير لفترة طويلة".