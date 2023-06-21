https://sputnikarabic.ae/20230621/بوتين-يكشف-عن-خسائر-أوكرانية-ضخمة--1078346248.html
بوتين يكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة
بوتين يكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بالأفراد والمعدات، وهناك الآن "هدوء" على خط المواجهة. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:21+0000
2023-06-21T14:21+0000
2023-06-21T14:21+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_0:79:2147:1287_1920x0_80_0_0_31c66fd12f86cd38adde4071c912859b.jpg
وقال بوتين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "على ما يبدو القوات المسلحة الأوكرانية الآن منخرطة في استعادة القدرة القتالية، والجمع بين وحدات جديدة من الألوية التي تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها اختراق الدفاعات الروسية".وأشار بوتين إلى أنه من بين المركبات المتضررة دبابات "ليوبارد" ومدرعات فرنسية وعربات مصفحة أمريكية.وأضاف: "اليوم نرى أن هذه القدرة الهجومية للقوات الأوكرانية لم تنحسر بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو كيف وأين سوف يوجهها".في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/بوتين-نصف-وحدات-قوات-الصواريخ-الاستراتيجية-جهزت-بصواريخ-يارس-النووية-1078340341.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075564358_164:0:1984:1365_1920x0_80_0_0_b1383ba4d12338030b9ab8a04c81c7c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يكشف عن خسائر أوكرانية ضخمة
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة بالأفراد والمعدات، وهناك الآن "هدوء" على خط المواجهة.
وقال بوتين، خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "على ما يبدو القوات المسلحة الأوكرانية الآن منخرطة في استعادة القدرة القتالية، والجمع بين وحدات جديدة من الألوية التي تكبدت خسائر فادحة أثناء محاولتها اختراق الدفاعات الروسية".
وتابع بوتين: "الليلة الماضية، أنا لا أتحدث عن فقدان الأفراد، فهي كبيرة جدًا، لقد قام رجالنا بتدمير 245 دبابة للعدو ونحو 678 مركبة مدرعة من أنواع مختلفة".
وأشار بوتين إلى أنه من بين المركبات المتضررة دبابات "ليوبارد" ومدرعات فرنسية وعربات مصفحة أمريكية.
وتابع بوتين: "سلطات كييف تخشى استمرار الخسائر الكبيرة نفسها في المعارك المستقبلية، لأن هذا قد يؤدي ليس فقط إلى فقدان القدرة الهجومية، ولكن أيضًا إلى فقدان القدرة القتالية للجيش الأوكراني ككل، وهنا عليهم التفكير جيدا".
وأضاف: "اليوم نرى أن هذه القدرة الهجومية للقوات الأوكرانية لم تنحسر بعد، وهناك احتياطيات يفكر فيها العدو كيف وأين سوف يوجهها".
وتابع بوتين: "بفضل شجاعة مقاتلينا وبطولاتهم، واستعداد القادة لصد أي أعمال عدوانية ضد روسيا، سيحرم العدو من أي فرصة لنجاح أي هجوم، إنهم يفهمون هذا، لهذا توقفوا الآن".
في وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هجوماً مضاداً من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، بدأ في 4 يونيو/حزيران الجاري.
وأكد خلال اجتماع مع القادة العسكريين في 13 يونيو، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الهجوم ولم تنجح على أي محور.
تكثف القوات الروسية عملياتها العسكرية على المحاور كافة، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة المتمثلة بتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون)، وتحييد التهديدات الغربية الموجهة ضد أمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.