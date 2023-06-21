https://sputnikarabic.ae/20230621/بوشلين-حررت-القوات-الروسية-منطقة-زفيرينتس-المحصنة-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل-1078326046.html
بوشلين يعلن سيطرة القوات الروسية على منطقة زفيرينتس المحصنة - عاجل
بوشلين يعلن سيطرة القوات الروسية على منطقة زفيرينتس المحصنة - عاجل
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية حررت وتسيطر الآن بشكل كامل على منطقة زفيرينتس المحصنة في اتجاه مارينسكي. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T07:10+0000
2023-06-21T07:10+0000
2023-06-21T07:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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أفاد بوشلين بأن "القوات المسلحة الروسية سيطرت بشكل كامل على زفيرينتس في اتجاه مارينسكي".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/الدفاع-الروسية-تعلن-إحباط-هجوم-إرهابي-بمسيرات-أوكرانية-على-أهداف-في-موسكو_عاجل-1078325448.html
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روسيا, العالم
بوشلين يعلن سيطرة القوات الروسية على منطقة زفيرينتس المحصنة - عاجل
07:10 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 07:54 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية حررت وتسيطر الآن بشكل كامل على منطقة زفيرينتس المحصنة في اتجاه مارينسكي.
أفاد بوشلين بأن "القوات المسلحة الروسية سيطرت بشكل كامل على زفيرينتس في اتجاه مارينسكي".
وأضاف بوشلين على الهواء من "سولوفيوف لايف": "في اتجاه مارينسكي، اتخذت كل من الوحدات الشيشانية والوحدات الأخرى موقعا مهما هناك، اقتربنا من جوانب مختلفة. الآن في الوقت الحالي يتم السيطرة من قبل وحداتنا".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.