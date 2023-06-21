https://sputnikarabic.ae/20230621/تبون-الجزائر-حققت-تقدما-كبيرا-في-مجال-الصناعات-العسكرية-1078332896.html

تبون: الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية

تبون: الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يشمل العديد من مجالات التصنيع العسكري. 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T09:49+0000

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جاء ذلك في تصريحات صحفية، يوم أمس الثلاثاء، لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، في معرض الجزائر الدولي في قصر المعارض في العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".وأشارت الوكالة إلى تأكيد تبون على أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصناعات العسكرية يعد جزءا من التقدم الصناعي في البلاد بصورة عامة.وقال الرئيس الجزائري: "يجب رفع مستوى الإدماج الصناعي الوطني خاصة في مجالات المحركات والصناعات الميكانيكية والمركبات المدرعة وأنظمة المراقبة والتسليح".ولفت إلى أن ما يتم تحقيقه في مجال الصناعات العسكرية يمثل فخرًا للجيش الجزائري وللجزائر بصورة عامة.

https://sputnikarabic.ae/20220705/بعد-تنظيم-عرض-عسكري-ضخم-ما-هي-قدرات-الجيش-الجزائري-في-الذكرى-الـ-60-لاستقلال-البلاد-1064697666.html

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