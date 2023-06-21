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تبون: الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية
تبون: الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يشمل العديد من مجالات التصنيع العسكري. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T09:49+0000
2023-06-21T09:49+0000
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، يوم أمس الثلاثاء، لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، في معرض الجزائر الدولي في قصر المعارض في العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".وأشارت الوكالة إلى تأكيد تبون على أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصناعات العسكرية يعد جزءا من التقدم الصناعي في البلاد بصورة عامة.وقال الرئيس الجزائري: "يجب رفع مستوى الإدماج الصناعي الوطني خاصة في مجالات المحركات والصناعات الميكانيكية والمركبات المدرعة وأنظمة المراقبة والتسليح".ولفت إلى أن ما يتم تحقيقه في مجال الصناعات العسكرية يمثل فخرًا للجيش الجزائري وللجزائر بصورة عامة.
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العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, الجزائر, أخبار العالم الآن
العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار, الجزائر, أخبار العالم الآن

تبون: الجزائر حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية

09:49 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale (MDN)مناورات الجيش الجزائري
مناورات الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Sputnik via le Ministère algérien de la Défense nationale (MDN)
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن بلاده حققت تقدما كبيرا في مجال الصناعات العسكرية، مشيرا إلى أن هذا التقدم يشمل العديد من مجالات التصنيع العسكري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، يوم أمس الثلاثاء، لجناح وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، في معرض الجزائر الدولي في قصر المعارض في العاصمة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية "واج".
وأشارت الوكالة إلى تأكيد تبون على أن التقدم الذي حققته الجزائر في مجال الصناعات العسكرية يعد جزءا من التقدم الصناعي في البلاد بصورة عامة.
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وقال الرئيس الجزائري: "يجب رفع مستوى الإدماج الصناعي الوطني خاصة في مجالات المحركات والصناعات الميكانيكية والمركبات المدرعة وأنظمة المراقبة والتسليح".
ولفت إلى أن ما يتم تحقيقه في مجال الصناعات العسكرية يمثل فخرًا للجيش الجزائري وللجزائر بصورة عامة.
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