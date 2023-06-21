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https://sputnikarabic.ae/20230621/ترامب-لا-يرى-جدوى-من-المناظرات-الانتخابية-لماذا-أسمح-لمنعدمي-الشعبية-أن-يقصفوني-بالأسئلة-1078323655.html
ترامب لا يرى جدوى من المناظرات مع منافسيه الجمهوريين: لماذا أسمح أن يقصفوني بالأسئلة
ترامب لا يرى جدوى من المناظرات مع منافسيه الجمهوريين: لماذا أسمح أن يقصفوني بالأسئلة
أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T04:53+0000
2023-06-21T05:01+0000
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واشنطن– سبوتنيك. وصرح ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز": "لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر بالمئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا".وأشار ترامب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات القادمة.
https://sputnikarabic.ae/20230617/استطلاع-جديد-يظهر-تفوق-ترامب-على-بايدن-في-انتخابات-رئاسية-افتراضية-1078202902.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دعم ترامب
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, دعم ترامب

ترامب لا يرى جدوى من المناظرات مع منافسيه الجمهوريين: لماذا أسمح أن يقصفوني بالأسئلة

04:53 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 21.06.2023)
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، أنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.
واشنطن– سبوتنيك. وصرح ترامب خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز": "لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر بالمئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا".
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وأشار ترامب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.
يشار إلى أن ترامب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأمريكية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات القادمة.
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