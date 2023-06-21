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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/تصويت-لماذا-يرسل-نظام-كييف-فقاعات-مسيرة-إلى-ضواحي-موسكو؟--1078326561.html
تصويت... لماذا يرسل نظام كييف "فقاعات مسيرة" إلى ضواحي موسكو؟
تصويت... لماذا يرسل نظام كييف "فقاعات مسيرة" إلى ضواحي موسكو؟
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام نظام كييف بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على منشآت في ضواحي موسكو. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T07:51+0000
2023-06-21T07:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
استطلاعات الرأي
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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بواسطة ثلاث طائرات دون طيار".وأكدت الدفاع الروسية: "ردع جميع الطائرات عن طريق أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها (الطائرات) قدرتها على التحكم، وأُسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار".الجدير بالذكر أن سقوط هذه المسيرات تسبب بخسائر مادية مدنية في أغلب الأوقات، ولم يسهم بأي إنجاز جوهري على المستوى العسكري.اقرأ أيضا: الدفاع الروسية تكشف إخفاق أوكرانيا مجددا بـ"الهجوم المضاد" وتكبدها خسائر جسيمةاقرأ أيضا: "غراد" الروسية تدمر موقع تمركز العدو في منطقة بيلوغوروفكااقرأ أيضا: "غرابان" يغطيان القوات الروسية من الجو في منطقة العملية الخاصة... فيديوشاهد أيضا: المشاهد الأولى من قلب المدرعات الغربية المدمرة على محور أفدييفكا... فيديو
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استطلاعات الرأي, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, опросы

تصويت... لماذا يرسل نظام كييف "فقاعات مسيرة" إلى ضواحي موسكو؟

07:51 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، قيام نظام كييف بمحاولة تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على منشآت في ضواحي موسكو.
وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في منطقة موسكو بواسطة ثلاث طائرات دون طيار".
وأكدت الدفاع الروسية: "ردع جميع الطائرات عن طريق أنظمة الحرب الإلكترونية، وفقدت جميعها (الطائرات) قدرتها على التحكم، وأُسقطت دون وقوع إصابات أو أضرار".

وعلى الرغم من عدم وجود أي جدوى حقيقية من إرسال هذه المسيرات، إلا أن نظام كييف كرر هذه العملية الاستفزازية أكثر من مرة، من دون تحقيق أي هدف حقيقي واضح لهذه العمليات، وصفها خبراء "بالفقاعات" التي تحاول التغطية على كم الهزائم الكبير، برأيكم لماذا يرسل نظام كييف هذه المسيرات؟

عدد الأصوات17
الجدير بالذكر أن سقوط هذه المسيرات تسبب بخسائر مادية مدنية في أغلب الأوقات، ولم يسهم بأي إنجاز جوهري على المستوى العسكري.
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