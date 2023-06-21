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"حزب الله" للشعب الفلسطيني: نحن معكم إلى النهاية
"حزب الله" للشعب الفلسطيني: نحن معكم إلى النهاية
قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إن الحزب اللبناني مع الشعب الفلسطيني إلى النهاية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:34+0000
2023-06-21T14:34+0000
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وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الشيخ نعيم قاسم، جاءت خلال كلمة له في افتتاح فعاليات "مهرجان أفراح الأسرة" بمناسبة أسبوع الأسرة في لبنان.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشيخ نعيم قاسم، قد حيا الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بـ"المجاهد البطل الذي قدَّم نماذج رائعة في مواجهات جنين وشمال رام الله".وجاءت تصريحات نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني تعليقا على مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية.وأضاف نعيم قاسم:وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار قرب محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين"، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 3 مسلحين فلسطينيين قاموا بعملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق "إم 16"، وأن منفذ العملية الرئيسي ،الذي قتل فور إطلاق النار هو مهند فالح شحادة، فلسطيني من قرية حوارة جنوبي نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يسحب-تصاريح-عشرات-العمال-الفلسطينيين-من-أقارب-منفذي-عملية-عيلي-1078344081.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

"حزب الله" للشعب الفلسطيني: نحن معكم إلى النهاية

14:34 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، إن الحزب اللبناني مع الشعب الفلسطيني إلى النهاية.
وأفادت قناة "المنار"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات الشيخ نعيم قاسم، جاءت خلال كلمة له في افتتاح فعاليات "مهرجان أفراح الأسرة" بمناسبة أسبوع الأسرة في لبنان.
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
وزير الدفاع الإسرائيلي يسحب تصاريح عشرات العمال الفلسطينيين من أقارب منفذي عملية "عيلي"
13:41 GMT
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن الشيخ نعيم قاسم، قد حيا الشعب الفلسطيني، واصفا إياه بـ"المجاهد البطل الذي قدَّم نماذج رائعة في مواجهات جنين وشمال رام الله".
وجاءت تصريحات نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني تعليقا على مقتل 4 أشخاص من أصل 8 أصيبوا في حادث إطلاق نار قرب محطة وقود عند مستوطنة "عيلي" شمال الضفة الغربية.
وأضاف نعيم قاسم:

هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني لأن كل صهيوني موجود على الأرض الفلسطينية المغتصبة هو محارب ومقاتل ومعتد ومسلَّح، ومن حق الشعب الفلسطيني أن يأخذ حقه بنفسه، وأن يعمل من أجل أن يسترد أرضه وكرامته ومعنوياته، نحن معكم إلى النهاية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في بيان، إنه تلقى تقارير تفيد بأن "إرهابيين أطلقوا النار قرب محطة وقود في بيشوف في منطقة لواء بنيامين"، مضيفا أن قوات الجيش تمكنت من تحييد أحد مطلقي النار، بينما تواصل القوات الإسرائيلية ملاحقة مشتبه بهم إضافيين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن 3 مسلحين فلسطينيين قاموا بعملية إطلاق النار وكانوا مسلحين ببنادق "إم 16"، وأن منفذ العملية الرئيسي ،الذي قتل فور إطلاق النار هو مهند فالح شحادة، فلسطيني من قرية حوارة جنوبي نابلس.
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