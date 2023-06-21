خبير سياسي: لا تزال التجاذبات السياسية حول قبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" متقلبة
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمروحية هليكوبتر من طراز مي 8 وطائرة هليكوبتر هجومية من طراز كا 52 تنفذ هجوما في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Photo / Пресс-служба Минобороны РФ/
حصري
لا تزال التجاذبات السياسية في المواقف إزاء الصراع الأوكراني من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا متقلبة، خاصة بما يتعلق باحتمالية قبول انضمام أوكرانيا إلى حلف "شمال الأطلسي".
كيف تغيّر الموقف الفرنسي الذي اعتبر ذلك فرصة لضمان أمن كييف في ظل الأوضاع الراهنة، فهل بالفعل سيؤدي هذا الموقف إلى الحلّ أم أنّه سيجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة؟
فرنسا في مواجهة روسيا
غيّرت فرنسا موقفها بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، معتبرة أنه الآن الفرصة المناسبة لقبول عضويتها من أجل ضمان أمن كييف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.
حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمرون في حديثه لوكالة "سبوتنيك":
"إنّ سبب تغيّر الموقف الفرنسي بشأن قبول عضوية أوكرانيا في حلف "الناتو"، أولا هو للضغط على الرئيس بوتين وإيصال رسالة أن فرنسا ستكون جزءا من المواجهة إذا تم التصعيد في الميدان، وثانيا خشية فرنسا من الوضع الأمني والعسكري حول بولندا، وثالثا المناكفة مع الجانب الألماني، ورابعا ضعف الهجوم المضاد".
وأشار الدكتور الحمرون إلى أنّه "خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأخير الذي جرى في الإيليزيه بفحص فرضية احتمال انضمام أوكرانيا للناتو، بمعنى أنه ليس هناك طلب انضماممها من الجانب الفرنسي، ولكن استعمال هذه المصطلحات هو دليل على تغير في الموقف الفرنسي الذي في البداية لم يكن موافق من الأساس على فحص الفرضية".
هجوم مضاد باء بالفشل
واستذكر الدكتور الحمرون حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السنة الماضية حول قبول عضوية كييف في الناتو، أنه بمثابة إعلان حرب على روسيا، وقال لنا:
"في الحقيقة هناك مسألتان، الأولى هي ظروف الجيش الأوكراني وبالرغم من كل ما تلقاه من دعم مادي وعسكري وبشري من الدول الغربية، إلا أن هذه القوّات لم تستطع استرداد على الأقل بعض الأراضي الأوكرانية، كان من المنتظر أن يعطي الهجوم المضاد أكثر إيجابية لتسليح جديد، لتغيير في التكتيكات الحربية والعسكرية، ولكن للآن لم يستطع التقدم بشكل إيجابي في ساحة المعركة".
وتابع: "إن فشل الجيش الأوكراني والقوات الداعمة له في أوكرانيا، دعت فرنسا للضغط على الجانب الروسي والرئيس بوتين، خاصة في المواجهة المباشرة، فربما ستكون فرنسا جزء من هذه المواجهة وقد تكون في الوقت البعيد وقد ينظر لها بعد انتهاء الحرب".
تخوف وقلق فرنسي
وأشار الحمرون في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى ضغط بعض بلدان أوروبا الشرقية مثل بولندا، وخشية فرنسا على أمنها، وقال:
"إن القلق الأمني والعسكري الفرنسي إن لم يتم قبول انضمام عضوية أوكرانيا في الناتو، دعت فرنسا إلى التلويح بإمكانية فحص هذه الاحتمالية".
تداخل الجبهات بين الغرب وروسيا
وفي حديثه عن مطالب الرئيس زيلينسكي لتلقي الدعم العسكري من إسرائيل، قال الحمرون: "إن الرئيس زيلينسكي يحاول دعم قواته الخاصة والجيش الأوكراني بتقينات جديدة، ويظن أن الدعم الإسرائيلي قد يؤثر في مجال الحرب مع روسيا، وتوريط الجانبين مع بعضهما، فربما هذا الطلب ليس أوكراني بحد ذاته، بل هو أمريكي بشكل غير مباشر".
وأضاف: "هناك خشية من أن لن تستطيع أوكرانيا تحقيق أهداف مهمة في الهجوم المضاد، وأعتقد أن الغرب لم يكن يتصور أن يكون فشل في عملية الهجوم المضاد، ولكن الطريقة التكتيكية الحربية الروسية خالفت توقعاتهم، وهناك ضعف حقيقي حول إمكانية الجيش الأوكراني تحقيق تقدم إيجابي وإلزام الجانب الروسي التخلي عن بعض الأراضي التي بحوزته".
وتابع: "إن ألمانيا وفرنسا خاصة تدركان تماما أنّه لا يمكن استرداد تلك الأراضي، وهانك تفاوض بالمعنى الاستراتيجي إن واصلت روسيا في تعنّتها بالمعنى العسكري والسياسي، وربما أمريكا وحلفاؤها والدول الأوروبية ستقبل عضوية أوكرانيا في الحلف".
حرب بالوكالة لتفيكك روسيا
وأشار الدكتور الحمرون في حديثه معنا إلى أنّ هذا الموقف الفرنسي وتداعياته على الجانب الروسي، وقال:
"إنّ الرئيس بوتين ربما يستفيد من هذا التصريح الفرنسي أمام شعبه، لأن يظهر أنه كان على حق في هدف الغرب من هذه الحرب الأوكرانية في الوصول إلى الحدود الروسية و زعزعة استقرار وأمن روسيا وتفكيك الاتحاد الروسي".
المبادرة الصينية قيد التفاوض
وفي سؤالنا حول قبول القادة الأوروبيون للمبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية وتسوية النزاع؟، قال الدكتور الحمرون لنا:
"إنّ الصين قادرة على توظيف إمكانياتها وقدراتها الجيوسياسية على مستوى المواجهة الواضحة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوظيف علاقاتها الإيجابية مع الجانب الروسي للوصول إلى حل سياسي، ولكن أي ثمن يستطيع الجانب الأوروبي دفعه للصين؟".
وأضاف: "إنّ الجانب الأوروبي يفاوض ويستفيد من الحرب الروسية- الأوكرانية لتنفيذ مصالح صينية، و كذلك يعتقد أن الصين حليف استراتيجي ثمين للرئيس بوتين، خاصة في مجال الطاقة ودعم اقتصاد بلاده، وبالتالي هناك إمكانية في أن تكون الصين وازنا في إيجاد الضمانات التي يريدها بوتين والرئيس زيلينسكي يريد استرجاع ما أخذته روسيا، وبالتالي هناك معيقات كثيرة قادرة الصين لإيجاد هذه الضمانات".
ورقة زيلينسكي أصبحت بالية
كما أشار المتحدث إلى أنّ "هناك رسائل واضحة والضغط واضح في التوقيت من الجانب الغربي والأوروبي لروسيا، وهناك تحضير إمّا لتوسيع المواجهة أو للجلوس إلى التفاوض".
وأضاف: "إنّ أمريكا وأوروبا تحاولان الضغط على زيلينسكي، لأنه ربما لم يعد الورقة المهمة لدى الجانب الأمريكي، وبالتالي هناك تداخل في الوضع الأوكراني والأوروبي الداخلي، وأيضا تداخل في الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك محاولات عربية لإيجاد بعض النوافذ والحلول للتفاوض والتسوية".
من الخاسر في الحرب الأوكرانية؟
واختتم الدكتور عماد الدين الحمرون حديثه عن معاناة الشعب الأوكراني والجنود الأوكرانيون من هذه الحرب الدائرة، بالقول:
"إنّه بالتأكيد، وبعد كل هذه الأشهر من المواجهات القاسية جدا ومعاناة الشعب الأوكراني والجنود والضباط هم الآن، لديهم من اليقين في أنهم يدافعون عن المصالح الغربية وليس عن أنفسهم وهذا التعب النفسي أثر على حماسهم، وتصريح الضابط البولندي بشأن نقص الحماس لدى الجنود الأوكران قد تكون إشارة إلى إمكانية دخول قوات برية بولندية أو غيرها، وتتحول الساحة الأوكرانية إلى ساحة مواجهة أوروبية روسية وهذا هو الخطر".