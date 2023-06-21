https://sputnikarabic.ae/20230621/خبير-سياسي-لا-تزال-التجاذبات-السياسية-حول-قبول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-متقلبة-1078348987.html

خبير سياسي: لا تزال التجاذبات السياسية حول قبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" متقلبة

خبير سياسي: لا تزال التجاذبات السياسية حول قبول انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" متقلبة

لا تزال التجاذبات السياسية في المواقف إزاء الصراع الأوكراني من طرف بلدان الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا متقلبة، خاصة بما يتعلق باحتمالية قبول انضمام أوكرانيا إلى... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T15:31+0000

2023-06-21T15:31+0000

2023-06-21T15:31+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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كيف تغيّر الموقف الفرنسي الذي اعتبر ذلك فرصة لضمان أمن كييف في ظل الأوضاع الراهنة، فهل بالفعل سيؤدي هذا الموقف إلى الحلّ أم أنّه سيجر العالم إلى حرب عالمية ثالثة؟فرنسا في مواجهة روسياغيّرت فرنسا موقفها بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو"، معتبرة أنه الآن الفرصة المناسبة لقبول عضويتها من أجل ضمان أمن كييف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فرنسية.حول هذا الموضوع، قال أستاذ العلوم السياسية في باريس، الدكتور عماد الدين الحمرون في حديثه لوكالة "سبوتنيك":وأشار الدكتور الحمرون إلى أنّه "خلال اجتماع لمجلس الدفاع الأخير الذي جرى في الإيليزيه بفحص فرضية احتمال انضمام أوكرانيا للناتو، بمعنى أنه ليس هناك طلب انضماممها من الجانب الفرنسي، ولكن استعمال هذه المصطلحات هو دليل على تغير في الموقف الفرنسي الذي في البداية لم يكن موافق من الأساس على فحص الفرضية".هجوم مضاد باء بالفشلواستذكر الدكتور الحمرون حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السنة الماضية حول قبول عضوية كييف في الناتو، أنه بمثابة إعلان حرب على روسيا، وقال لنا:وتابع: "إن فشل الجيش الأوكراني والقوات الداعمة له في أوكرانيا، دعت فرنسا للضغط على الجانب الروسي والرئيس بوتين، خاصة في المواجهة المباشرة، فربما ستكون فرنسا جزء من هذه المواجهة وقد تكون في الوقت البعيد وقد ينظر لها بعد انتهاء الحرب".تخوف وقلق فرنسيوأشار الحمرون في حديثه لوكالة "سبوتنيك" إلى ضغط بعض بلدان أوروبا الشرقية مثل بولندا، وخشية فرنسا على أمنها، وقال:تداخل الجبهات بين الغرب وروسياوفي حديثه عن مطالب الرئيس زيلينسكي لتلقي الدعم العسكري من إسرائيل، قال الحمرون: "إن الرئيس زيلينسكي يحاول دعم قواته الخاصة والجيش الأوكراني بتقينات جديدة، ويظن أن الدعم الإسرائيلي قد يؤثر في مجال الحرب مع روسيا، وتوريط الجانبين مع بعضهما، فربما هذا الطلب ليس أوكراني بحد ذاته، بل هو أمريكي بشكل غير مباشر".وتابع: "إن ألمانيا وفرنسا خاصة تدركان تماما أنّه لا يمكن استرداد تلك الأراضي، وهانك تفاوض بالمعنى الاستراتيجي إن واصلت روسيا في تعنّتها بالمعنى العسكري والسياسي، وربما أمريكا وحلفاؤها والدول الأوروبية ستقبل عضوية أوكرانيا في الحلف".حرب بالوكالة لتفيكك روسيا وأشار الدكتور الحمرون في حديثه معنا إلى أنّ هذا الموقف الفرنسي وتداعياته على الجانب الروسي، وقال:المبادرة الصينية قيد التفاوضوفي سؤالنا حول قبول القادة الأوروبيون للمبادرة الصينية لحل الأزمة الأوكرانية وتسوية النزاع؟، قال الدكتور الحمرون لنا:وأضاف: "إنّ الجانب الأوروبي يفاوض ويستفيد من الحرب الروسية- الأوكرانية لتنفيذ مصالح صينية، و كذلك يعتقد أن الصين حليف استراتيجي ثمين للرئيس بوتين، خاصة في مجال الطاقة ودعم اقتصاد بلاده، وبالتالي هناك إمكانية في أن تكون الصين وازنا في إيجاد الضمانات التي يريدها بوتين والرئيس زيلينسكي يريد استرجاع ما أخذته روسيا، وبالتالي هناك معيقات كثيرة قادرة الصين لإيجاد هذه الضمانات".ورقة زيلينسكي أصبحت باليةكما أشار المتحدث إلى أنّ "هناك رسائل واضحة والضغط واضح في التوقيت من الجانب الغربي والأوروبي لروسيا، وهناك تحضير إمّا لتوسيع المواجهة أو للجلوس إلى التفاوض".وأضاف: "إنّ أمريكا وأوروبا تحاولان الضغط على زيلينسكي، لأنه ربما لم يعد الورقة المهمة لدى الجانب الأمريكي، وبالتالي هناك تداخل في الوضع الأوكراني والأوروبي الداخلي، وأيضا تداخل في الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هناك محاولات عربية لإيجاد بعض النوافذ والحلول للتفاوض والتسوية".من الخاسر في الحرب الأوكرانية؟واختتم الدكتور عماد الدين الحمرون حديثه عن معاناة الشعب الأوكراني والجنود الأوكرانيون من هذه الحرب الدائرة، بالقول:

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