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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/خبير-عسكري-يكشف-لـسبوتنيك-طبيعة-عمل-خط-سوروفيكين-الروسي-1078346078.html
خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" طبيعة عمل "خط سوروفيكين" الروسي
خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" طبيعة عمل "خط سوروفيكين" الروسي
نجحت روسيا بفضل ما يعرف بـ"خط سوروفيكين" بصد جميع محاولات الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T14:40+0000
2023-06-21T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
حصري
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وعن سبب هذا النجاح الذي حققه الخط، قال الخبير العسكري الجنرال أمين حطيط لـ"سبوتنيك": "يتمتع هذا الخط بطريقة مبتكرة غير مسبوقة في تاريخ الخطوط حيث اعتمد على أسلوب الخطط المتعاقبة والمتفاوتة التي تعالج بشكل كامل الهجمات، والمواجهة بطريقة خرجت عن المألوف في علم خطوط الدفاع التي تعتمد خطين أو ثلاثة على الأكثر".وبين حطيط أن الجيش الأوكراني "وجد نفسه في حالة ذهول كبير أمام القوة النارية المتتابعة التي حرمت المهاجم من إحداث أي اختراق أو ثغرة في الخطوط الروسية".واعتبر حطيط أن هذا الخط حقق 3 فوائد للقوات الروسية، وهي:
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رصد عسكري, روسيا, حصري
رصد عسكري, روسيا, حصري

خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" طبيعة عمل "خط سوروفيكين" الروسي

14:40 GMT 21.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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حصري
نجحت روسيا بفضل ما يعرف بـ"خط سوروفيكين" بصد جميع محاولات الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية.
وعن سبب هذا النجاح الذي حققه الخط، قال الخبير العسكري الجنرال أمين حطيط لـ"سبوتنيك": "يتمتع هذا الخط بطريقة مبتكرة غير مسبوقة في تاريخ الخطوط حيث اعتمد على أسلوب الخطط المتعاقبة والمتفاوتة التي تعالج بشكل كامل الهجمات، والمواجهة بطريقة خرجت عن المألوف في علم خطوط الدفاع التي تعتمد خطين أو ثلاثة على الأكثر".

ونوه حطيط إلى أن خط "سوروفيكين" مزج بين نقاط الاستناد والارتكاز والدفاع والهجوم في آن معا وهذا المزج في أشكاله المحتملة فاجأ العدو بشكل غير متوقع فكان رد فعل المقاتلين مضطربا وقادته إلى الانهيار المعنوي من هول المفاجأة قبل الانهيار العسكري والمادي.

منصة مدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة للقوات المسلحة الروسية في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبين حطيط أن الجيش الأوكراني "وجد نفسه في حالة ذهول كبير أمام القوة النارية المتتابعة التي حرمت المهاجم من إحداث أي اختراق أو ثغرة في الخطوط الروسية".

وأضاف حطيط: "الخط اعتمد على بناء دفاعات ثابتة ومرنة ومتحركة في آن واحد ولم يكن أسيرا لمناطق التحصينات المعلومة فقط بل كان هناك مرونة باستخدام النيران والإسناد والتحرك في العمق كما في الجبهة أي تحقيق المكاسب في عمق العدو أيضا وعدم الاكتفاء بتحقيقها في الجبهة والمواجهة المباشرة".

واعتبر حطيط أن هذا الخط حقق 3 فوائد للقوات الروسية، وهي:

أولا: تحقيق كثافة نارية غير مسبوقة
ثانيا: استهداف العمق على ثلاثة محاور اعتمدت تدمير القوات الأوكرانية وهي في مراكزها وفي طريقها للجبهة وفي الجبهة كذلك دون الكشف عن الأسلوب المعتمد.
ثالثا: إمكانية إحداث خرق من قبل العدو في هذا الخط شبه معدومة لأن الخطوط المتعاقبة تتكيف مع الهجوم وتحتويه في حال حدوث خرق في الطبقة الأولى من خط دفاع القوات الروسية المتواجدة على الجبهة وهذا من شأنه أن يرهب قوات العدو.
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