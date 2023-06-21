خبير عسكري يكشف لـ"سبوتنيك" طبيعة عمل "خط سوروفيكين" الروسي
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
حصري
نجحت روسيا بفضل ما يعرف بـ"خط سوروفيكين" بصد جميع محاولات الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية.
وعن سبب هذا النجاح الذي حققه الخط، قال الخبير العسكري الجنرال أمين حطيط لـ"سبوتنيك": "يتمتع هذا الخط بطريقة مبتكرة غير مسبوقة في تاريخ الخطوط حيث اعتمد على أسلوب الخطط المتعاقبة والمتفاوتة التي تعالج بشكل كامل الهجمات، والمواجهة بطريقة خرجت عن المألوف في علم خطوط الدفاع التي تعتمد خطين أو ثلاثة على الأكثر".
ونوه حطيط إلى أن خط "سوروفيكين" مزج بين نقاط الاستناد والارتكاز والدفاع والهجوم في آن معا وهذا المزج في أشكاله المحتملة فاجأ العدو بشكل غير متوقع فكان رد فعل المقاتلين مضطربا وقادته إلى الانهيار المعنوي من هول المفاجأة قبل الانهيار العسكري والمادي.
وبين حطيط أن الجيش الأوكراني "وجد نفسه في حالة ذهول كبير أمام القوة النارية المتتابعة التي حرمت المهاجم من إحداث أي اختراق أو ثغرة في الخطوط الروسية".
وأضاف حطيط: "الخط اعتمد على بناء دفاعات ثابتة ومرنة ومتحركة في آن واحد ولم يكن أسيرا لمناطق التحصينات المعلومة فقط بل كان هناك مرونة باستخدام النيران والإسناد والتحرك في العمق كما في الجبهة أي تحقيق المكاسب في عمق العدو أيضا وعدم الاكتفاء بتحقيقها في الجبهة والمواجهة المباشرة".
واعتبر حطيط أن هذا الخط حقق 3 فوائد للقوات الروسية، وهي:
أولا: تحقيق كثافة نارية غير مسبوقة
ثانيا: استهداف العمق على ثلاثة محاور اعتمدت تدمير القوات الأوكرانية وهي في مراكزها وفي طريقها للجبهة وفي الجبهة كذلك دون الكشف عن الأسلوب المعتمد.
ثالثا: إمكانية إحداث خرق من قبل العدو في هذا الخط شبه معدومة لأن الخطوط المتعاقبة تتكيف مع الهجوم وتحتويه في حال حدوث خرق في الطبقة الأولى من خط دفاع القوات الروسية المتواجدة على الجبهة وهذا من شأنه أن يرهب قوات العدو.